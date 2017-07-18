Гольдарб об инфляции: запас прочности людей и кошельков заканчивается

Инесса Другова, РИА Новости Украина

В представлении большинства наших граждан Украина долгое время была страной небогатой, но и недорогой. За последние три года это изменилось. Большую роль в том, какую страну считать бедной, а какую богатой, играет доля заработка, которая тратится семьей на продукты. Например, англичанин тратит на продукты и безалкогольные напитки 9% своих расходов, немец — менее 12%, а литовец 25%. Кошелек украинцев после покупки продуктов становится тоньше наполовину.

Годовая инфляция в июне ускорилась до 15,6% после 13,5%, которые были зафиксированы в мае, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Потребительские цены за июнь выросли на 1,6%. В прошлом месяце подорожали сигареты — на 5,2%. Также был зафиксирован значительный рост тарифов на содержание домов и придомовой территории — на 8,9%. Продукты и безалкогольные напитки в прошлом месяце подорожали на 3,3%, при этом некоторые товары — такие как яйца, овощи, фрукты — более чем на 10%.

Эксперты Ассоциации поставщиков торговых сетей сравнили цены на главные продукты рациона от 30 июня 2017 с ценами 30 июня 2016, и пришли к выводу, что за год реальные доходы украинцев практически не изменились.

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За год произошло существенное подорожание капусты — на 14 грн, в килограмм капусты стал дороже в 6 раз. Также за год поднялись цены и на другие овощи: морковь — на 5,9 грн, лук — на 4,4 грн, картофель — на 3,7 грн, свекла — на 2,1 грн.

Абсолютным "гривневым" лидером по удорожанию можно считать молочную продукцию и мясо. Сливочное масло прибавило в цене 35,8 грн на 1 кг, свинина — 30 грн, говядина — 23 грн, сыр мягкий — 20,3 грн, сметана — 12,2 грн, колбаса вареная — 9,6 грн. Социальный белый хлеб подорожал на 1,7 грн, а черный добавил 1,8 грн.

Только гречка с яйцами за год подешевели: гречка — на 3,2 грн, а десяток яиц просел на 0,3 грн.

"Экономика страны очень импортозависима, мы ведь не производим здесь конечные продукты. Мы все покупаем, в том числе оборудование, а с недавних пор и химикаты. Кроме того, для изготовления тех же химикатов используется газ, цена на который растет. Стало быть, мы так или иначе зависим от доллара, и доллар или евро являются существенной составляющей любого украинского продукта. До какого-то момента у тех же фермеров хватало запаса прочности, то есть была определенная экономическая инерция с тех времен, когда сельхозпродукция подорожала в самый последний момент — они, наверное, меньше других отреагировали на девальвацию. Но и фермеры, и крестьяне, и все, кто связан с сельским хозяйством, в первую очередь торговцы, кроме капусты потребляют и все остальное, что содержит в себе импортные составляющие. И их жизнь в нашей стране зависит и от доллара, и от евро. Поэтому инерция старых цен, инерция относительно нормальной цены на сельхозпродукцию закончилась", — пояснил в комментарии РИА Новости Украина природу растущей потребительской инфляции директор общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб.

Кроме того, по его словам второй причиной растущих цен является то, что украинская продукция все больше выходит на европейский рынок.

"С одной стороны, это очень хорошо. Недавно увеличили квоты по некоторым позициям даже в два раза. В чистом виде нашему экспорту это принесет около 200 млн долларов. Но дальше начинает играть формула: "А зачем я клубнику вам буду продавать по 50, если я ее в Европу продам по 500?". Тот же сельхозпроизводитель, имея возможность продать свою продукцию куда-то, начинает регулировать цены в свою пользу на внутреннем украинском рынке", — сказал Гольдарб.

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Эксперт обратил внимание, что индекс цен производителей в Украине опережает индекс инфляции, а это не может не влиять на то, каким образом выстраивается цена на рынке.

"Сама ситуация с невысоким курсом доллара и евро в Украине на сегодня является искусственной. И определена она исключительно тем, что в реальный сектор экономики не выбрасывают недостающую гривну. То есть в экономике сейчас дефицит денег, которым тормозится рост доллара. Если бы не было дефицита денег, у нас не было бы долгов по субсидиям, не было бы проблем по оплате коммунальных счетов, не было бы задержек заработных плат, у нас горняки не бастовали бы под землей. У нас получается наложение виртуальности на реальность. Реальность тянет за собой рост цен, выкачивает из домохозяйств сбережения с учетом коэффициента реальной цены доллара и евро. А виртуальность рассказывает о том, что все в порядке — доллар на месте. Зарплаты в связи с этим особо не индексируются, пенсии — не индексируются. То есть, основной инвестор страны — граждане — остались со своими старыми деньгами", — заключил Гольдарб.