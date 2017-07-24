Грядет очередной виток девальвации гривны - Гончаров

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Укрепление гривны может еще более усугубить обострение проблем в украинской экономике — такое мнение на своей странице в Facebook выразил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров. Помимо этого эксперт спрогнозировал очередной виток девальвации гривны уже в сентябре.

"Укрепление гривны может еще более усугубить обострение проблем в украинской экономике. Сегодня ее курс держится на уровне 26 грн. за одного "американца". И это может привести к замедлению вот-вот наметившегося роста темпов экспорта страны, а также осложнить и без того непростую ситуацию с торговым балансом. Значит Кабмин Владимира Гройсмана и руководство Нацбанка вынуждены будут поторопиться с принятием мер, Смягчающих посадку экономики Украины. Мой прогноз: очередной виток девальвации гривны начнется в сентябре", - написал Гончаров.

Александр Гончаров/Facebook

Между тем евро бьет рекорды на украинском валютном рынке. В конце прошлой недели на межбанке евровалюта пересекла психологическую отметку в 30 гривен. Курс на наличном рынке также уверенно набирает обороты. За последний месяц евровалюта подорожала на 75 копеек и уверенно стремится вверх.

А вот американская валюта постепенно дешевеет. По данным НБУ, курс доллара на межбанке за две недели снизился почти на 10 копеек — опустившись ниже значения 25,9 грн. По мнению аналитиков, основной причиной подорожания являются новости из Евросоюза и США.

В частности, Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует существенно сократить планы по эмиссии евровалюты в рамках пересмотра программы количественного смягчения. В связи с этим инвесторы стали заходить в эту валюту, надеясь, что она вскоре подорожает. Влияют на курс евро и предстоящие выборы в Германии, а также планы Греции впервые выпустить государственные облигации с момента начала финансового кризиса 2014 года.

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При этом в Украине постепенно восстанавливается доверие к гривне и происходит дедолларизация, заявил и.о. главы НБУ Яков Смолий. По его словам, за два квартала этого года удалось взять под контроль инфляционные факторы. Также за это время снизились основные риски банковского сектора.

"Сейчас мы видим несколько месяцев, что украинцы больше долларов сдают, чем покупают. Но все-таки есть фундаментальные факторы, которые сегодня действуют на рынок, и мы не можем сегодня с полной уверенностью сказать, что да, у нас происходит тренд на дедолларизацию, укрепляется гривна в плане того, что люди начали доверять этой валюте, и поэтому здесь праздновать победу я бы пока что поостерегся", — заявил в эфире радиостанции "Голос Столицы" управляющий директор банка "Кредит-Оптима" Игорь Львов.