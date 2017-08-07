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    Курс валют: Нацбанк укрепил гривну

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    Национальный банк Украины незначительно укрепил курс гривны в понедельник. Так, курс евро установлен на отметке 3067,03 грн за 100 евро, российского рубля — 4,283 грн за 10 рублей.
    Денежные купюры гривны Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Национальный банк установил официальный курс гривны на понедельник, 7 августа, на уровне 2584,28 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 3067,03 грн за 100 евро, российского рубля — 4,283 грн за 10 рублей.

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    Как сообщалось ранее, евро бьет рекорды на украинском валютном рынке. На межбанке евровалюта пересекла психологическую отметку в 30 гривен. Курс на наличном рынке также уверенно набирает обороты.

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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