Прогноз на осень: гривна обесценится, но в меру – эксперт

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В начале следующего года украинцы смогут увидеть курс в 25 гривен за доллар. Такой прогноз сделали аналитики инвестбанка Goldman Sachs. По их расчетам, гривна будет и впредь укрепляться до конца следующего года. Они говорят, что в перспективе к тому времени курс может упасть до чуть менее 25 гривен за доллар, однако после этого аналитики прогнозируют обратную тенденцию: с 2019 года национальная валюта будет снова постепенно обесцениваться, и в итоге это может привести к тому, что уже в 2020 году курс будет на уровне 28 гривен за доллар.

Насколько достоверны прогнозы зарубежных аналитиков, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал начальник отдела торговли долговыми ценными бумагами компании Concorde Capital Юрий Товстенко.

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"Вряд ли в Украине можно прогнозировать что-то на полгода вперед. И если говорить о прогнозах такого уважаемого инвестбанка как Goldman Sachs, то мысль и наша, и многих аналитиков в Украине, отличается от мнения Goldman Sachs. Скорее всего, это похоже на какой-то трендовый прогноз. То есть гривна последние полгода укрепляется, и я думаю, что они, строя какие-то определенные модели, вышли на то, что гривна должна и далее укрепляться по тренду, как это сейчас. Однако наше мнение таково, что гривна все-таки осенью несколько обесценится против доллара США, но это обесценивание будет не столь значительным, где-то в рамках 10%. Т.е. это укрепление, которое мы сейчас видим, оно все же осенью сменится девальвацией", — заявил Товстенко.

Напомним, ранее в НБУ заявляли, что в июне 2017 года показатель инфляции в Украине в годовом измерении достиг пика этого года, после чего ожидается его постепенное снижение.