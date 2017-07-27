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    Падение гривны возобновится осенью – эксперт

    (обновлено: )28
    Экономист Виктор Скаршевский в эфире "ГС" отметил, что за последние три года в Украине сформировались определенные циклы колебаний курса валют.
    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Аналитики форекс-компании "Альпари" прогнозируют, что курс нацвалюты до конца августа особо не изменится и укрепится на текущем уровне – примерно 26 гривен за доллар. При этом в Нацбанке уверяли, что в стране постепенно восстанавливается доверие к гривне и происходит дедолларизация.

    Денежные купюры гривны Украины
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    Грядет очередной виток девальвации гривны - Гончаров

    По словам исполняющего обязанности главы НБУ Якова Смолия, за два квартала этого года удалось взять под контроль инфляционные факторы, а также снизить основные риски банковского сектора.

    Как изменится курс обмена валют в Украине к концу лета, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал экономист Виктор Скаршевский.

    "1 сентября дети пойдут в школу, и курс тоже пойдет, но только вверх. Что касается вообще динамики обменного курса, до того, как Нацбанк отпустил его в свободное «плавание», уже сформировались определенные циклы за последние три года. Когда падает экономическая активность, когда предложение валюты превышает спрос на нее, тогда гривна укрепляется, это – конец весны и лето, то, что мы сейчас наблюдаем. Потом, когда возобновляется экономическая активность, когда повышается спрос на валюту, это, прежде всего – отопительный сезон, это более крупные закупки импортного топлива — тогда начинаются девальвационные процессы", — пояснил экономист.

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