Падение гривны возобновится осенью – эксперт

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Аналитики форекс-компании "Альпари" прогнозируют, что курс нацвалюты до конца августа особо не изменится и укрепится на текущем уровне – примерно 26 гривен за доллар. При этом в Нацбанке уверяли, что в стране постепенно восстанавливается доверие к гривне и происходит дедолларизация.

По словам исполняющего обязанности главы НБУ Якова Смолия, за два квартала этого года удалось взять под контроль инфляционные факторы, а также снизить основные риски банковского сектора.

Как изменится курс обмена валют в Украине к концу лета, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал экономист Виктор Скаршевский.

"1 сентября дети пойдут в школу, и курс тоже пойдет, но только вверх. Что касается вообще динамики обменного курса, до того, как Нацбанк отпустил его в свободное «плавание», уже сформировались определенные циклы за последние три года. Когда падает экономическая активность, когда предложение валюты превышает спрос на нее, тогда гривна укрепляется, это – конец весны и лето, то, что мы сейчас наблюдаем. Потом, когда возобновляется экономическая активность, когда повышается спрос на валюту, это, прежде всего – отопительный сезон, это более крупные закупки импортного топлива — тогда начинаются девальвационные процессы", — пояснил экономист.