НБУ укрепил официальный курс гривны

AFP/ATTA KENARE

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 13 июля на 6 копеек и установил его на уровне 25,91 за доллар. Об этом говорится в данных регулятора.

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Так, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,66 грн за евро. За 10 российских рублей дают 4,2741 грн.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка".