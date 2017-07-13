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13.07.201710:22
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    НБУ укрепил официальный курс гривны

    (обновлено: )1801
    Как сообщается на сайте регулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,66 грн за евро. За 10 российских рублей дают 4,2741 грн.
    Доллары, евро и гривны
    AFP/ATTA KENARE

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 13 июля на 6 копеек и установил его на уровне 25,91 за доллар. Об этом говорится в данных регулятора.

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    Так, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,66 грн за евро. За 10 российских рублей дают 4,2741 грн.

    В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка".

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