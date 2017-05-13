"Обнищание" миллионеров: от девальвации в Украине плачут и богатые - эксперт

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Количество миллионеров в Украине за прошлый год сократилось на 25% или на 1200 человек. Таким образом, сейчас в Украине — около 3500 официальных гривневых миллионеров. Такие данные сообщили в Государственной фискальной службе. При этом, что интересно, общая сумма доходов гривневых миллионеров по сравнению с прошлым годом выросла на 13% и составила чуть более 3 миллиардов гривен.

Что привело к сокращению числа миллионеров в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

"Неизвестно, насколько корректна эта статистика, поскольку не ясно, по каким причинам это могло произойти. Возможно, их количество сократилось из-за ухудшения экономической ситуации, а может и потому, что люди просто перестали подавать декларации и могут скрывать свои доходы. Это связано с девальвацией гривны. Мы должны понимать, что миллион гривен в 2013 году — это одна сумма, а миллион гривен сейчас — это около 50 тысяч долларов в этом году. Поэтому, в данном случае это может быть девальвация, и это может быть инфляционный, в первую очередь, прирост гривневых доходов", — пояснил эксперт.

Смотрите также: Украинцы определили виновных в своей бедности. Комментарий социолога