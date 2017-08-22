Украина попросит помощи у ФРГ в расследовании дела против Scooter

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Глава прокуратуры Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов сообщил, что Украина направит Германии запрос о международно-правовой помощи в расследовании дела против группы Scooter за посещение Крыма.

"В данный момент мы проводим все необходимые следственные действия по делу. Через механизм правовой помощи мы намерены направить нашим коллегам в Германию (запрос — ред.) для начала подтверждения, действительно ли они (группа — ред.) пересекали эту границу, пока нам об этом известно со СМИ", — сказал Мамедов на пресс-конференции во вторник.

Он не исключил, что в дальнейшем украинская сторона может передать дело в Германию для расследования его местными правоохранителями.

Группа Scooter впервые прилетела в Крым и выступила 4 августа перед многотысячной аудиторией фестиваля #ZBFest в Балаклаве. Музыканты представили на сцене фестиваля эффектное мультимедийное шоу, исполнили все свои известные хиты и пообещали крымчанам "увидеться в следующий раз". Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против музыкантов за посещение полуострова без разрешения Киева, им грозит до восьми лет заключения.