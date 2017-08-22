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    Украина попросит помощи у ФРГ в расследовании дела против Scooter

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    Глава прокуратуры Автономной республики Крым сообщил, что проводятся все необходимые следственные действия по делу Scooter, прокуратура намерена направить в Германию запрос по правовой помощи.
    Солист немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер выступает на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Глава прокуратуры Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов сообщил, что Украина направит Германии запрос о международно-правовой помощи в расследовании дела против группы Scooter за посещение Крыма. 

    Выступление группы Scooter в Крыму. Видео
    Канал RT на Youtube
    Выступление группы Scooter в Крыму

    "В данный момент мы проводим все необходимые следственные действия по делу. Через механизм правовой помощи мы намерены направить нашим коллегам в Германию (запрос — ред.) для начала подтверждения, действительно ли они (группа — ред.) пересекали эту границу, пока нам об этом известно со СМИ", — сказал Мамедов на пресс-конференции во вторник.

    Он не исключил, что в дальнейшем украинская сторона может передать дело в Германию для расследования его местными правоохранителями.

    Группа Scooter впервые прилетела в Крым и выступила 4 августа перед многотысячной аудиторией фестиваля #ZBFest в Балаклаве. Музыканты представили на сцене фестиваля эффектное мультимедийное шоу, исполнили все свои известные хиты и пообещали крымчанам "увидеться в следующий раз". Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против музыкантов за посещение полуострова без разрешения Киева, им грозит до восьми лет заключения.

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