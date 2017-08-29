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    Меркель связала отмену антироссийских санкций с суверенитетом Украины

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (514)

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    Федеральный канцлер пояснила, что "причина санкций – тот факт, что на востоке Украины в регионах Донецк и Луганск ситуация такова, что Украина не обладает полным суверенитетом над собственной государственной территорией".
    Ангела Меркель. Архивное фото
    REUTERS Dylan Martinez

    КИЕВ, 29 авг – РИА Новости Украина. Санкции в отношении РФ будут отменены, когда для них не будет повода, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    "Санкции будут отменены, когда будет устранена причина", — сказала она журналистам на ежегодной летней пресс-конференции во вторник.

    Флаг США
    flickr.com/ Big Bob Burns
    Напоследок. США ввели санкции, высылают дипломатов РФ

    По словам канцлера, "причина санкций, в особенности, экономических – тот факт, что на востоке Украины в регионах Донецк и Луганск ситуация такова, что Украина не обладает полным суверенитетом над собственной государственной территорией".

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    Меркель добавила, что говорить об отмене санкций можно будет в случае, когда будут выполняться минские договоренности. Она подчеркнула, что снятие санкций благоприятно скажется как на российской, так и на немецкой экономике.

    На вопрос о том, есть ли у Германии опасения, что Россия может аннексировать Прибалтику, Меркель выразила надежду, что "со стороны России будет соблюдена территориальная целостность всех стран".

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    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине, в частности в Крыму и Донбассе. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

    Напомним. в конце июня решение Евросоюза о продлении до 31 января 2018 года экономических санкций против России опубликовано в Официальном журнале организации и вступает в силу. 

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