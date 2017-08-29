Меркель связала отмену антироссийских санкций с суверенитетом Украины

КИЕВ, 29 авг – РИА Новости Украина. Санкции в отношении РФ будут отменены, когда для них не будет повода, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Санкции будут отменены, когда будет устранена причина", — сказала она журналистам на ежегодной летней пресс-конференции во вторник.

По словам канцлера, "причина санкций, в особенности, экономических – тот факт, что на востоке Украины в регионах Донецк и Луганск ситуация такова, что Украина не обладает полным суверенитетом над собственной государственной территорией".

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Меркель добавила, что говорить об отмене санкций можно будет в случае, когда будут выполняться минские договоренности. Она подчеркнула, что снятие санкций благоприятно скажется как на российской, так и на немецкой экономике.

На вопрос о том, есть ли у Германии опасения, что Россия может аннексировать Прибалтику, Меркель выразила надежду, что "со стороны России будет соблюдена территориальная целостность всех стран".

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Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине, в частности в Крыму и Донбассе. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Напомним. в конце июня решение Евросоюза о продлении до 31 января 2018 года экономических санкций против России опубликовано в Официальном журнале организации и вступает в силу.