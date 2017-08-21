Ответные санкции. США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в РФ

Mladen ANTONOV / AFP

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. США с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура будет возобновлена только в Москве, сообщили в посольстве Соединенных Штатов в РФ.

Заявление сделано американской стороной в связи с ранее озвученными мерами РФ по сокращению численности сотрудников американской дипмиссии в РФ.

"В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок", — сообщается на сайте посольства в Москве.

В дипмиссии пояснили, что ранее назначенные собеседования будут отменены, а "те, кто уже подал документы на оформление визы США, будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование".

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