Порошенко ответил на призывы Меркель и Макрона о перемирии в Донбассе

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко приветствует заявление канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о прекращении огня в Донбассе.

Ранее в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что недавно объявленное перемирие "не полностью выполняется" подписавшимися сторонами. Они также призывают президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко открыто поддержать режим прекращения огня на востоке Украины.

"Приветствую заявление лидеров Германии и Франции с настойчивым призывом, прежде всего, к президенту России, как страны-агрессора и стороны конфликта, обеспечить полное соблюдение режима прекращения огня в связи с началом учебного года", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что поручил руководству ВСУ продолжать придерживаться объявленного режима тишины.

"Эта тема, среди прочего, была обсуждена во время моего сегодняшнего совещания с военным руководством в Краматорске… Режим прекращения огня по случаю начала учебного года должен вступить в всеобъемлющего характера, создав благоприятные условия для продвижения мирного процесса с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", – отметил президент.

Facebook Петра Порошенко Комментарий Петра Порошенко относительно перемирия в Донбассе

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.