Юрист: надежда победить коррупцию - это миф

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

За последние четыре года в Украине возросло количество людей, которые не верят в возможность преодоления коррупции. Об этом заявил исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

По его словам, таких людей почти 89%. Кроме этого, 38% граждан Украины сталкивались с коррупцией, когда от них требовали взятку, или они были вынуждены ее давать.

Подробнее о настроениях общественности и о борьбе с коррупцией в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал юрист организации "Реформы против коррупции" Анатолий Родзинский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чим пояснити зростання негативних настроїв у суспільстві стосовно боротьби з корупцією?

— По-перше, можна сказати, що корупцію не вдалось перемогти в жодній країні світу, і це кажуть усі, як юристи, так і найвідоміші фахівці, які спеціалізуються по боротьбі з цією корупцією. Тобто вона є всюди – і в США є корупція, і в Європі є корупція. Мова йде про різну корупцію. Ми не беремо в розрахунок країни Африки або Азії, але, так би мовити, у Європі, я маю на увазі західну Європу, і в США фактично відсутня побутова корупція, тобто люди у своєму повсякденному житті не стикаються з таким явищем, як корупція. Вона десь там, на найвищих щаблях, на найвищих ешелонах. В Україні ситуація — навпаки, тобто я не розумію, про які 39% йде мова, і які хоч раз в житті стикнулись з корупцією, але це може тільки свідчити про те, що люди взагалі не розуміють, що таке корупція. Тобто коли ми даємо якийсь хабар, тобто коли людина дає якийсь хабар лікарю або вчителю, або ще комусь, вони навіть не розуміють, що це є хабарем, а вважають це подякою із огляду на українські реалії, оскільки в цих людей зарплати майже немає і вижити за ці гроші неможливо. Тому, з одного боку, мова йде про побутову корупцію, з іншого боку, йде корупція на найвищих щаблях, тобто там, де беруть дуже великі гроші за призначення на керівні посади, коли беруть гроші за непритягнення до якоїсь відповідальності, відкати, будь-що і, напевно, мова йде про таку корупцію. Можна сказати і, я думаю, що громадяни бачать, що потроху ситуація змінюється, бо якщо ми повернемось в 2014 рік, в 2013 рік, то там майже не було гучних затримань людей на хабарах на такій корупції. Зараз майже кожен день когось затримують.

Чи можна це опитування використовувати в якості лакмусового папірця, який показує взагалі ефективність роботи у новостворених антикорупційних органах, органах законодавчої та виконавчої влади?

— Я розумію, що очікування багатьох людей, і це така психологія людей, коли вони хочуть зміни сьогодні, на крайній випадок, завтра. Але так не буває, бо ні люди не змінюються, ні країна не змінюється відразу. Тобто люди залишились ті самі, і країна у нас залишилась та сама. Жодних змін в цьому не відбулось.

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Потрібно, щоб декілька поколінь змінились?

— Ні. Мова не йде про те, що нам потрібно чекати століттями. Мова йде про те, що після Революції гідності минуло три роки. У людей були дуже великі сподівання, що вони наступного ранку прокинуться і в країні не буде корупції. Але вони прокидаються вже протягом трьох років, а таких кардинальних змін немає. Знову ж таки, люди не змінились, ситуація економічна не змінилась, тільки погіршилась, і тому якісь прогрес в цьому випадку є повільним, він є дуже повільним. Але, наскільки я розумію, правоохоронні органи намагаються продемонструвати суспільству, що якісь зміни все ж відбуваються, тобто в Facebook, по телебаченню ми бачимо, що кожного дня когось затримують, і затримують не на ефемерній корупції, а з грошима в руках на хабарах, і це, я вважаю, є прогресом. Те, що це явище не викоринілось докорінно — маємо, те, що маємо.

Хто має бути в авангарді борців із корупцією?

— Безумовно, в авангарді борців з корупцією мають бути правоохоронні органи, я маю на увазі не з побутовою корупцією, а корупцією на найвищих щаблях, тобто корупція, де мова йде про сотні тисяч, про мільйони, про сотні мільйонів — це Генпрокуратура, це НАБУ, тобто є спеціально визначені правоохоронні органи. Але є деякі випадки, коли, наприклад, за допомогою цих правоохоронних органів окремі бізнес-структури з'ясовують стосунки з конкурентами, тобто, по суті, "замовляють" їх, і під приводом боротьби з корупцією тиснуть на них. Такі випадки також є. Ми можемо сподіватись, що прогрес в цьому напрямку все ж буде, і потроху країна буде вичищатись від корупції як такої.

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На побутовому рівні — це проблема самих українців?

— Ні. Це проблема економічна. Тобто українці, на мій погляд, є людьми, які цінують закон і готові жити по закону, і це ми можемо побачити, коли українець потрапляє до Європи або до США, він же там не дає хабарів направо і наліво? Тобто він живе по тим правилам, які створені в цих країнах. Тому мова йде про створення правил життя і про зміну економічної ситуації, при якій ці хабарі просто не потрібні. Жодному європейцю не приходить до голови давати якийсь хабар лікарю або юристу, або в суді, або правоохоронцю. Йому навіть в голову це не може прийти така думка. Тому потрібно змінювати економічну ситуацію і потрібно змінювати правила гри.

Ранее юрист Анатолий Родзинский в эфире "ГС" заявлял, что правосудие станет честным, когда общество сбросится на очень высокие зарплаты судьям.

А правозащитник Ростислав Кравец считает, что статистическая информация о наказании коррупционеров за 2017 год свидетельствует о среднем показателе и обобщенности данных.