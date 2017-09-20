НАТО выступило против договора о запрете ядерного оружия

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. НАТО выступает против Договора о запрете ядерного оружия и заявляет, что останется ядерным альянсом, пока это оружие существует, говорится в заявлении Североатлантического совета.

Как отмечается в коммюнике НАТО, "стремление запретить ядерное оружие через договор, который не будет обязывать ни одно располагающее ядерным оружием государство, не будет эффективным, не сократит ядерные арсеналы и не усилит ни безопасность какой-либо страны, ни международные мир и стабильность".

"Договор о запрещении (ядерного оружия) противоречит существующей системе нераспространения и разоружения. Он грозит подрывом Договора о нераспространении ядерного оружия, на котором уже почти 50 лет основаны всемирные усилия по нераспространению и разоружению, а также (подрывом) режима гарантий МАГАТЭ. Кризис, вызванный Северной Кореей, подчеркивает важность сохранения и укрепления действующих рамок Договора о нераспространении", — говорится в заявлении главного политического органа НАТО.

По мнению альянса, "в то время, когда мир должен сохранять единство перед лицом растущих угроз, особенно серьезной угрозы, созданной ядерной программой Северной Кореи, этот договор не принимает во внимание эти немедленные вызовы безопасности".

"Цель союзников (по НАТО) заключается в содействии сдерживанию как ключевому элементу нашей коллективной обороны с целью способствовать неделимости безопасности альянса. Пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом", — отмечается в документе.

Альянс "призывает всех партнеров и все страны, которые рассматривают возможность поддержки этого договора, серьезно обдумать его последствия для международного мира и безопасности, в том числе в отношении Договора о нераспространении".

"Как союзники, приверженные принципу укрепления безопасности путем сдерживания, обороны, разоружения, нераспространения и контроля за вооружениями, мы, страны-члены (НАТО), не можем поддержать этот документ", — заявил альянс.

Напомним, ранее министр обороны США Джеймс Мэттис и глава минобороны Южной Кореи Сон Ён Му обсудили возвращение тактического ядерного оружия в страну.