На Майдане мужчина разгромил памятные плиты в честь Небесной сотни

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Мужчина днем в четверг разбил памятные плиты, установленные в честь Героев Небесной сотни в центре Киева, он задержан, сообщает корреспондент РИА Новости Украина.
По его словам, сейчас из-за Майдана на Донбассе гибнут люди.
Читайте также: Metamag. Украина-2017: предчувствие нового Майдана
Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.
В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
На месте работает следственно-оперативная группа.
Ранее новые граффити появились на месте уничтоженных рисунков времен Евромайдана на улице Грушевского в Киеве.