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    Киев

    На Майдане мужчина разгромил памятные плиты в честь Небесной сотни

    (обновлено: )477110
    Мужчина, разбивший плиты в честь Героев Небесной сотни в центре Киева, объяснил свои действия тем, что в настоящее время из-за Майдана гибнут люди в Донбассе. Его задержали полицейские.
    Разгром памятных плит в честь Небесной сотни на Майдане, 5 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Мужчина днем в четверг разбил памятные плиты, установленные в честь Героев Небесной сотни в центре Киева, он задержан, сообщает корреспондент РИА Новости Украина.

    По его словам, сейчас из-за Майдана на Донбассе гибнут люди. 

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    Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана

    На месте работает следственно-оперативная группа.

    Ранее новые граффити появились на месте уничтоженных рисунков времен Евромайдана на улице Грушевского в Киеве.

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