На Майдане мужчина разгромил памятные плиты в честь Небесной сотни

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Мужчина днем в четверг разбил памятные плиты, установленные в честь Героев Небесной сотни в центре Киева, он задержан, сообщает корреспондент РИА Новости Украина.

По его словам, сейчас из-за Майдана на Донбассе гибнут люди.

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Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

РИА Новости Украина Евгений Котенко В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана

На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее новые граффити появились на месте уничтоженных рисунков времен Евромайдана на улице Грушевского в Киеве.