Украинцы "правильные" и "неправильные". Как война начиналась со слов

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В украинском фрагменте сети неожиданно возникли жаркие споры о сущности понятия "ватник". Почему неожиданно? Да потому, что уже четвёртый год "патриоты" клеймят этим словом всех, кто им не приглянулся. А содержание понятия, как показывает дискуссия, всё еще не вполне прояснено… Но кто теперь в сетевых баталиях обращает внимание на такие мелочи?

Если человек не так мыслит, как завещал Бандера, если общается на русском — в графу "вата" его, со всеми соответствующими существительными и прилагательными…

"Вата" тоже за словом в карман не лезет, припечатывая "укропов" и "майданутых". Возможно, когда-нибудь историки и филологи составят лексикон, свидетельствующий о нынешнем помутнении умов… Возможно. Но сохранится ли к тому времени Украина? Её и сейчас уже нет — той мирной цветущей Украины, которую мы любили. Нет той страны.

"Мы" и "они"

Вот написал: "мы любили". Но кто теперь эти "мы"? Нас как единого целого давно нет. Есть "ватники" и "совки", есть "сепары", и есть "упоротые", "патриоты", "активисты" и прочая публика, условно именуемая "гражданским обществом".

Все вместе — никак не "мы", но — "мы и они". Или даже так: "мы" и "они". Масло и вода. В стране два общества. И чёткой географической границы нет, все перемешаны на улице, в цехах и офисах. Но есть граница психологическая. Война не только на линии разграничения, война повсюду.

Как же докатилась замечательная прежде страна до такого состояния? Да просто. Вспоминается, как задолго до Майдана один вполне адекватный, казалось тогда, коллега в разговоре вдруг так отозвался о жителях востока Украины: "что это быдло понимает" (в европейских ценностях). Подчеркнув, что это не только его мнение.

И — да, так в Киеве думали многие. И не только в Киеве — географию раскола давно показывала статистика голосований на выборах (помните карту с "тремя сортами" Украины? Сравните с нынешней).

Я спросил: как жить-то вместе собираетесь, если одна половина страны презирает другую? Ведь сказано: дом, разделенный враждой, не устоит. "Проживём" — прозвучало в ответ. Не прожили. Во всяком случае, мирно не прожили.

АТО или война (и — с кем)?

Те, кто называл своих сограждан из другой географической зоны "быдлом", поддержали "евромайдан", оттуда многие (но не все) отправились этих сограждан убивать. Или, в другой терминологической линейке, отправились "защищать Украину".

Хотя со всех киевских трибун звучит: в Донбассе идёт война с Россией, но задайте себе простой вопрос: а почему же с "российским агрессором" никто не воюет в Крыму? Или — если действительно в разгаре украинско-российская война, что мешает России задействовать авиацию, ВКС? В Сирии всё это работает.

И потом: официально Киевом проводится антитеррористическая операция, АТО — по определению это не война с другим государством. Наконец, почему не разорваны дипломатические отношения, не прекращена вся торговля, не закрыта граница? Таких вопросов много.

Зачем нужен "язык вражды"

Но подобные аргументы на оппонентов "ваты" не действуют, и таких вопросов они себе не задают. Раз "проводники" сказали, что воюем с РФ, значит — так оно и есть. Да и по ТВ каждый вечер об этом… И вообще — это гибридная война. А кто сомневается, то и есть "ватник" и "сепар".

Во многом этот язык вражды, давно внедряемый, и сделал возможными и убийства в Одессе, в Мариуполе, и последовавшее масштабное кровопролитие на востоке Украины.

Все эти термины вошли в обиход не спонтанно и не просто так, и это не народное творчество. Огромная доля ответственности тут лежит на СМИ, которые со спокойной душой до сих пор сообщают о "террористах" в Донбассе.

Но СМИ — только передатчик, а разрабатывали проект нагнетания ненависти "формулировщики смыслов" как в Украине, так и далеко за её пределами.

Для справки: сами же представители украинской власти (некоторые — например, Григорий Тука) признают, что у них нет доказательств присутствия российских регулярных сил в Донбассе (добровольцы — другое дело, они воюют и на стороне Киева). Об этом же сказал недавно генсек ОБСЕ Ламберто Заньер: организация не может подтвердить присутствия российских войск в Донбассе.

В Киеве никого это не смутило. В ответ глава МИД Украины Павел Климкин заявил, сославшись на данные разведки: российские войска там, конечно, есть, но они… переодетые. "Патриотическую» публику подобные пояснения вполне устраивают.

А могли бы задуматься: министр иностранных дел говорит, что на территории Украины "конечно, есть российские войска", то есть — совершён акт агрессии, но… войну Киев никому не объявляет, с агрессором ведёт торговлю и даже выясняет спорные вопросы в ВТО — не странно ли?

Расчеловечивание как технология

Почему никто (в "милитаристской" части общества, среди тех, кто за войну) не задумывается, кажется понятным: длительная кампания по расчеловечиванию оппонентов внутри и вне страны дала свои ядовитые плоды.

Расчеловечивание — это когда оппонент объявляется исчадием ада, с которым невозможен никакой диалог. Терминология языка вражды в медиа и в соцсетях играет тут важную роль, но этим не ограничивается: в "бой" (если тут уместны кавычки) вступают "формулировщики смыслов", творцы стереотипов, доказывающие, например, что "Русский мир" ужасен, а вот Запад — это рай на земле. Или наоборот.

Это, конечно, очень упрощенно, но и создаваемые интеллектуалами смыслы затем упрощаются медиамашиной до элементарных посылов, укладывающихся, однако, в общую матрицу. Технология работает эффективно: современные медиа располагают всеми возможностями для "выноса мозга". А кому принадлежат медиа?

И вот уже любая проблема ясна и понятна каждому гражданину. Маленькие зарплаты, высокие цены, безработица, коррупция, не выполнены "обещания Майдана"? Так ведь "у нас война", "на нас напали", "виноват Путин".

Справедливости ради следует признать, что, несмотря на все старания, таким понятливым "каждым гражданином" до сих пор является не каждый. Не все безоглядно верят телевизору, а кто-то и вовсе его не смотрит.

Для этих "неправильных", с точки зрения адептов "революции достоинства", граждан придуман лозунг про чемодан, вокзал и Россию. Хотя многие из "неправильных" — совершенно местные и, может быть, в России никогда и не были.

"Это не война, это массовое истребление людей…"

Возможности пропагандистской машины все же имеют границы. На четвёртом году вооружённого конфликта всё больше людей начинают если не прозревать, то понимать, что нет полного совпадения телевизионной картинки с реальностью. Реальность сложнее.

"Есть ли война в Украине? — задала вопрос в своем блоге экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш. И сама ответила: И да, и нет. Это не война. Это массовое истребление людей при помощи жадности, оружия и телевизора".

Что ж, достаточно точное описание происходящего. Лукаш уточнила: "властью планово и ежедневно ведется уничтожение украинцев не только на Донбассе", на и на "условно мирной территории". Разрушена система здравоохранения, нет сывороток, в стране распространяются забытые уже инфекции…

"Украина занимает второе место по уровню смертности в мире, и каждый час нас становится меньше на 80 человек", — констатировала экс-министр.

И обратилась к людям: "Вы понимаете, что происходит плановое преднамеренное уничтожение населения под видом реформ? Вы думаете, смертельную корь интересует ваше отношение к коммунизму или оун упа? Разве не тех, что пытаются добить нас сейчас своей политикой, ранее отверг и не принял Донбасс?…"

По словам Лукаш, при такой угрозе украинцам нечего делить, а надо бы "отбросить идеологию и штампы, и вспомнить кто является настоящим носителем власти (…) ВСПОМНИТЬ, чтобы ВЫЖИТЬ".

Кому-то нужен мир, а кому-то "победа"

Отбросить "идеологию и штампы" будет очень сложно. Да, война началась со слов, но дальше заговорили пушки. Раны не скоро заживут. Вот голос Ирины Лашкевич из Донецка: "ЛДНР и Украина сильно изменились. Это уже не просто две части одной страны, это две части страны, между которыми пропасть. Пропасть, заполненная кровью…".

Но… все войны заканчиваются миром, закончилась даже Столетняя война, напомнил в эфире одного из телеканалов нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. По его словам, Украине нужен мир, и это — задача номер один, без достижения мира нет смысла говорить о каком-то экономическом росте, обо всём остальном.

По словам политика, украинцы это понимают, в народе "нет запроса на войну" — и в этом все убедятся на выборах.

Но запрос на войну есть у тех, кого она кормит. И это, конечно, не народ. Вскоре в эфире того же телеканала один из радикальных идеологов заявил: нам нужен не мир, а победа. Не оставляют воинственной риторики и политики из "партии войны".

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Но надо понять: пока будут люди, верящие таким идеологам и политикам, пока украинцы будут продолжать делить себя на "правильных" и "неправильных", пока не забудут язык вражды — победы не будет. Кого побеждать?