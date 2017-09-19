Metamag. Украина-2017: предчувствие нового Майдана

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"После распада СССР и провозглашения независимости Украины и особенно после первой оранжевой революции в 2004 году мы больше не можем в некоторых французских кругах обсуждать Украину, не сжимая кулаки и не рассыпаясь в ругательствах. Не готовится ли сейчас Украина к новому Майдану? После военного и политического поражения США в Сирии не следует ли переместить гибридную войну и разжечь новое пламя, на этот раз в Восточной Европе, чтобы во что бы то ни стало втянуть в это Россию?" — интересуется Мишель Лом в статье для французского издания Metamag.

"В начале августа Михаил Саакашвили неожиданно объявился в Польше с обвинительными материалами против Порошенко и его законе о возвращении Донбасса, который должен был быть вынесен на голосование, но до сих пор находится в повешенном состоянии. В Украине чувствуется острое желание заменить слишком слабого Порошенко на кого-то более сговорчивого и проевропейского, типа Юлии Тимошенко. Тут снова на сцену выводят Михаила Саакашвили, ставшего президентом Грузии в результате революции Роз", — продолжает автор публикации.

"Этот сильный, выдающийся и решительный человек, способный без малейших угрызений совести начать войну против мирных жителей, живущих на отделившихся территориях (это именно он развязал войну в 2008 году против Южной Осетии). Итак, на прошлой неделе Михаилу Саакашвили удалось силой прорваться в Украину с помощью ультранационалистического батальона Донбасс и многих сторонников на границе. Лишенный паспорта Саакашвили, человек без родины, прибыл из США, проездом через Польшу. Курт Волкер, специальный представитель Соединенных Штатов в Украине, открыто приветствовал прибытие Саакашвили в Украину, тем самым четко продемонстрировав, что дни Порошенко сочтены", — продолжает журналист.

Украина — не российская, но и не отдельное государство

"На сегодняшний день США контролируют часть "независимой" Украины. Как и во времена майдана, за Саакашвили стоят американские спецслужбы. Этот въезд Саакашвили в Украину был четко спланирован и обеспечен Соединенными Штатами. В Киеве депутаты от оппозиции уже призвали к устранению Порошенко — шагу, который, очевидно, поможет Тимошенко свергнуть Порошенко, чтобы занять его место. Путин отреагировал на все эти действия требованием ввести миротворческие силы в Донбасс", — пишет Мишель Лом.

"Сегодня уже все знают, что Оранжевая революция 2004 года не была спонтанной, и что она четко следовала современным правилам и методам путча, разработанным в ЦРУ и опробованным на египетском диктаторе Абдель Фаттах аль-Сисси", — говорится в статье.

"После Майдана комичные паневропейские, натовские и антироссийские сторонники встали под вымышленные знамена и одели повязки с руническими символами, чтобы бессовестно поддержать Государственный департамент США, технократов Евросоюза, офицеров НАТО. Таким образом все они стали фанатичными наемниками "открытого общества" Сороса, целью которого является исключительно желание расплавить украинский народ в его праве на меньшинство и многообразие, во внеевропейском и гомосексуальном плавильном котле и настроить против традиционных ценностей России. Натовская Украина мобилизовала неоднозначные силы, поставив в один ряд крупных олигархов (Сороса, Бернара-Анри Леви, Игоря Коломойского, Виктора Пинчука, Михаила Ходорковского, банк Ротшильда)…", — полагает автор публикации.

"Современная история Украины нас беспокоит, потому что она более чем когда-либо подчеркивает, что история на самом деле пишется не народами и даже не великими политическими лидерами, а пишется под диктовку военно-промышленного комплекса — того самого, которое иногда называют Глубинным государством с его многочисленными личными интересами, очень часто связанными с мафией, торговлей людьми и наркокартелями, иногда более мощными, чем сами государства. Поэтому, будьте бдительны и готовьтесь к украинским новостям о сфабрикованных восстаниях всех сортов, не подавляя наш критический ум, который характеризует нас, какими бы ни были наши эстетико-политические вкусы", — предостерегает Мишель Лом.

Читайте также: Украинцы "правильные" и "неправильные". Как война начиналась со слов

"Так, 26 августа тысячи россиян прошли по улицам Москвы в знак протеста против усиления надзора и ограничений в интернете. Летом были и другие подобные акции. Некоторые даже уловили в этом легкие веяния Майдана. Люди размахивали флагами цветов радуги, символом сообщества ЛГБТ и другими историческими и мифическими знаменами. Эти антипутинские демонстрации транслировались многими альтернативными СМИ за рубежом. Они были поддержаны НПО, которые любопытным образом оказались тесно связаны с европейскими ячейками Сороса. Минские соглашения, которые должны положить конец украинскому конфликту, потерпели неудачу. Результат: с начала боевых действий в 2014 году — 10 000 погибших", — говорится в статье.

"Ни у кого там не возникает желания немного сдвинуть застывшие карты?", — интересуется автор публикации.