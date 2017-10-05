Разгром памятных плит на Майдане. Уроженец Луганска объяснил свой поступок

По его словам, 43-летний уроженец Луганска прибыл в столицу Украины из Крыма.

До решения суда задержанный будет находиться под стражей. "Не исключено, что после изучения всех обстоятельств и допроса подозреваемого полиция изменит квалификацию и санкцию статьи — на более жесткую", — добавил Тракало.

Ранее пресс-служба киевского управления НП сообщила, что полиция завела уголовное дело в связи с повреждением памятника Героям небесной сотни в Киеве ("умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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Советник главы МВД Зорян Шкиряк сообщил, что задержанный мужчина — житель Севастополя, приехал в Киев ночью, сейчас он находится в отделении полиции.