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    Разгром памятных плит на Майдане. Уроженец Луганска объяснил свой поступок

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    Мужчина, разбивший памятные плиты в честь Героев Небесной сотни в центре Киева, заявил, что "сделал это специально, чтобы закончить войну на Донбассе". Об этом написал спикер Нацполиции Ярослав Тракало, выложив на своей странице в Facebook видео с задержанным.
    Житель Севастополя, разрушивший памятные плиты в центре Киева в честь Героев Небесной сотни
    Iaroslav Trakalo/Facebook

    По его словам, 43-летний уроженец Луганска прибыл в столицу Украины из Крыма.

    До решения суда задержанный будет находиться под стражей. "Не исключено, что после изучения всех обстоятельств и допроса подозреваемого полиция изменит квалификацию и санкцию статьи — на более жесткую", — добавил Тракало.

    Ранее пресс-служба киевского управления НП сообщила, что полиция завела уголовное дело в связи с повреждением памятника Героям небесной сотни в Киеве ("умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

    Смотрите также: Разгром памятных плит на Майдане: задержан житель Севастополя

    Советник главы МВД Зорян Шкиряк сообщил, что задержанный мужчина — житель Севастополя, приехал в Киев ночью, сейчас он находится в отделении полиции.

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