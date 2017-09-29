наверх
29.09.201717:45
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Захарченко заявил, что нового Майдана в Киеве не будет

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (193)

    (обновлено: )810110
    По словам главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, любой Майдан требует капитальных финансовых вложений и просто так он не возникает, "украинский народ терпеливый и никуда без денег не пойдет, поэтому майдана не будет".
    Немногочисленный протест на Майдане Незалежности. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что нового Майдана в Киеве не будет.

    Нардеп Мустафа Найем в Киеве во время акции в в поддержку политреформы.
    УНИАН
    "Мобилизация" на Майдане собрала около 150 человек – спецкор

    "Любой майдан требует капитальных финансовых вложений и просто так он не возникает. Украинский народ терпеливый и никуда без денег не пойдет. Поэтому майдана не будет. И еще одна из причин — те люди, которые могут сказать нет, либо были сожжены в Одессе, либо кинуты в тюрьмы, либо они воюют на нашей стороне", — заявил Захарченко журналистам.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Реформа образования: необратимые последствия
    Ситуация в Южном Судане. Архивное фото
    Украина в центре оружейных скандалов