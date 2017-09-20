Пустой Майдан. В центре Киева проходит митинг с требованием политреформы

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. В Киеве на Майдане Незалежности проходит акция в поддержку политической реформы в Украине.

На данный момент под Монументом Независимости на Майдане собралось около 30-40 человек, сообщают Вести.

vesti-ukr.com На Майдане Незалежности в Киеве началась акция в поддержку политической реформы в Украине

Участники акции требуют принятия Радой трех "реформаторских" законопроектов: об ограничении депутатской неприкосновенности, о создании антикоррупционного суда (а не палат в действующих судах), об изменении избирательной системы (переход к открытым избирательным спискам).

Отметим, что в среду в Киеве весь день непогода — ливень, гром и шквальный ветер.

Инициатор акции, народный депутат Мустафа Найем, сообщал, что сама акция состоится 17 октября в столице и всех областных центрах Украины.