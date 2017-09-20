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    Киев

    Пустой Майдан. В центре Киева проходит митинг с требованием политреформы

    (обновлено: )31536
    Сообщается, что на митинге в центре Киева на Майдане, посвященному политической реформе в стране, присутствуют лишь 30-40 человек.
    На Майдане Незалежности в Киеве началась акция в поддержку политической реформы в Украине
    vesti-ukr.com

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. В Киеве на Майдане Незалежности проходит акция в поддержку политической реформы в Украине. 

    На данный момент под Монументом Независимости на Майдане собралось около 30-40 человек, сообщают Вести.   

    vesti-ukr.com
    На Майдане Незалежности в Киеве началась акция в поддержку политической реформы в Украине

    Участники акции требуют принятия Радой трех "реформаторских" законопроектов: об ограничении депутатской неприкосновенности, о создании антикоррупционного суда (а не палат в действующих судах), об изменении избирательной системы (переход к открытым избирательным спискам).

    Отметим, что в среду в Киеве весь день непогода — ливень, гром и шквальный ветер.

    Инициатор акции, народный депутат Мустафа Найем, сообщал, что сама акция состоится 17 октября в столице и всех областных центрах Украины.

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