Савченко ночью проведала митингующих под Радой матерей военнопленных

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Родственники украинских военнопленных остаются под Верховной Радой, требуя провести обмен, сообщила внефракционный народный депутат Надежда Савченко.

"В Киеве. + 16'С. Дождь. Матери, жены и родные украинских пленных до сих пор стоят под Верховной Радой Украины… в Нью-Йорке. + 23 С. Дождь. Надеюсь, что украинская делегация в США делает все возможное, чтобы донести до мировых политиков важность осуществления обмена военнопленных и окончания российско-Украинской войны", — написала Савченко на своей странице в Facebook.

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"Закончился рабочий день у народных депутатов Украины… А матери, жены и родные наших украинских пленных стоят день и ночь под дождем возле Верховной Рады Украины. Стоят ради освобождения наших воинов. Стоят не первый раз, чтобы их услышала наша власть! Провластные не слышат. Они далеко. За океаном, экономические вопросы решают… Деньги важнее жизней людей. Их можно украсть себе в карман", — ранее сообщила наррдеп.

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Ранее сообщалось, что президент Украина Петр Порошенко намерен поднять тему пленных в Донбассе на Генассамблее ООН.