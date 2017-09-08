Кроме литра водки, ни в чем не разбирается: Москаль раскритиковал Савченко

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль раскритиковал народного депутата Надежду Савченко.

Так, в эфире "112 Украина" он напомнил, что Савченко обещала передать силовым структурам доказательства контрабанды и посоветовал журналистам таки обратиться к ней за результатами ее "расследования".

На видео Москаль начинает разговаривать о Савченко с 31:55.

"Хочу напомнить, что за закарпатской таможней стоит венгерская, словацкая и румынская таможни, которые также проверяют грузы на возможную контрабанду. Значит, по логике Савченко, я глава не только закарпатской, но и румынской, словацкой и венгерской табачных мафий?. Перед тем, как что-то заявлять в прямом эфире, надо по крайней мере разобраться в этом. А если человек, кроме литра водки ни в чем не разбирается… Спросите сами ее через месяц — где доказательства того, что она сказала в вашей студии? Где те "факты", которые она, обойдя все забегаловки, озвучивает в прямом эфире пьяным языком? Я не хочу об этом говорить, чтобы не делать ей рекламу", — заявил Москаль.

По его словам, он знает Савченко, "как облупленную", а во время своего участия в АТО в составе "Айдара" она "погубила десятки людей".

"Потом попала пьяная в плен, потому что упала с бронетранспортера после пьянки, так ее россияне и захватили", — добавил глава Закарпатской ОГА.