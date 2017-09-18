Порошенко отправляется в США

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 18 сентября отправляется с рабочим визитом в США с целью участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает сайт главы государства.

"Петр Порошенко выступит с речью в ходе общих дебатов Генассамблеи ООН, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также вопросам противодействия использованию интернета в террористических целях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, в том числе президентом США.

Порошенко традиционно встретится с лидерами украинской общины США, представителями крымскотатарских организаций и представителями ведущих американских политологических и деловых кругов.

Ранее Порошенко заявил, что обсудит освобождение пленных в Донбассе на Генассамблее ООН.