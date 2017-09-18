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    Порошенко отправляется в США

    (обновлено: )12103
    Порошенко выступит с речью в ходе общих дебатов Генассамблеи ООН, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН.
    Президент Украины Петр Порошенко в аэропорту. Архивное фото
    RIA News Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 18 сентября отправляется с рабочим визитом в США с целью участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает сайт главы государства.

    Экс-президент Украины, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили в гостинице Леополис во Львове, 11 сентября 2017 г. 10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини.
    УНИАН
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    "Петр Порошенко выступит с речью в ходе общих дебатов Генассамблеи ООН, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также вопросам противодействия использованию интернета в террористических целях", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, в том числе президентом США.

    Порошенко традиционно встретится с лидерами украинской общины США, представителями крымскотатарских организаций и представителями ведущих американских политологических и деловых кругов.

    Ранее Порошенко заявил, что обсудит освобождение пленных в Донбассе на Генассамблее ООН.

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