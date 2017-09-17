Торпеда пущена. Как Саакашвили "потопит" Порошенко

РИА Новости Украина

Всего несколько недель назад в украинской политике о Саакашвили говорили в основном как о человеке конченом. Сегодня же он купается в лучах славы, прогуливаясь по Львову в компании наиболее влиятельных политиков страны, явно ищущих его расположения. Но это не значит, что мы ошибались в Саакашвили. Это значит, что мы ошибались в Порошенко, пишет Юрий Ткачев.

Акела промахнулся?

Коль скоро мы уже упомянули Порошенко, скажем прямо: дела у президента откровенно плохи. И дело здесь даже не в том, что Саакашвили сумел вернуться в Украину, купается в лучах внимания прессы и сможет "мочить" Порошенко со всей свойственной ему экспрессией. Хотя этот фактор также не стоит сбрасывать со счетов.

Украинская часть политической биографии Саакашвили показывает: экс-президент Грузии не может ничего создавать, зато из него получается прекрасный "политический киллер". Сам Порошенко неоднократно и небезуспешно использовал Саакашвили в этом качестве — например, когда зимой 2015-2016 годов свалил правительство Арсения Яценюка. Теперь же Порошенко, похоже, предстоит испытать на себе действие своего вышедшего из повиновения оружия.

Но дело, повторимся, в другом.

Ключевая проблема состоит не в том, что Саакашвили сумел вернуться в Украину, а в том, как именно он это сделал. А сделал он это дерзко, решительно, показательно взломав все препоны, которые украинская власть в лице Порошенко воздвигала на его пути.

А к их воздвижению у Порошенко явно отнеслись серьёзно: скопление активистов на польской границе под Краковцем, откровенный беспредел с задержкой поезда Перемышль — Львов, заложниками которой оказались несколько десятков обычных пассажиров, цирк с "минированием" пункта пропуска в Шегинях. Ради того, чтобы не пропустить Саакашвили, Порошенко не боялся показаться ни беспредельщиком, ни самодуром-диктатором, ни клоуном — на всё это можно было бы закрыть глаза, если бы в итоге Порошенко показал себя сильным. Но этого не произошло. Порошенко продемонстрировал слабость, и это ему ещё аукнется.

Скромное обаяние диктатуры

Политических проблем у Порошенко хватало и до этого. Однако до сих пор Порошенко удавалось успешно справляться с любыми кризисами — в первую очередь, благодаря репутации сильного правителя, готового решительно защищать свою власть.

Так было, к примеру, осенью 2016-го года, когда и "Батькивщина", и "Оппозиционный блок", и другие оппоненты Порошенко планировали "прокачать" ситуацию на фоне возросших тарифов на коммунальные услуги. У протестов были и лидеры, и ресурсы, и социальная база — в общем, всё необходимое для того, чтобы если не свергнуть Порошенко, то по крайней мере всерьёз расшатать его режим и склонить "лидера нации" к уступкам.

Однако в назначенный день и час ничего не произошло. Причина проста: потенциальным «шатунам» прямым текстом сказали: любые антиправительственные выступления будут приравнены к антигосударственным, и силовики будут действовать без жалости и колебаний. Как это? А вы в Мариуполе спросите: 9 мая 2014-го там уже с подобным столкнулись. Лидерам протеста в доступной форме донесли: свободных камер в Лукьяновском СИЗО хватает. Благо, к примеру, Юлия Владимировна дорогу туда неплохо знает.

Такая перспектива показалась лидерам протестов неприемлемой. От раскачки решили отказаться.

После трёх лет правления Порошенко не было никаких сомнений в том, что он без колебаний отдаст самый суровый приказ. Нет их и сейчас. Однако теперь существуют серьёзные сомнения в том, что этот приказ будет выполнен.

Говорит Аваков

10 сентября на погранпункте "Шегини" Саакашвили при поддержке своих сторонников совершил прорыв государственной границы Украины. С ними всё понятно, а что делали в это время столь грозно выглядящие силовики: пограничники, полиция, Нацгвардия? А они, в общем и целом, не делали ничего.

Автор этих строк будет не первым, кто вспомнит: сыгравшая (а точнее, не сыгравшая) ключевую роль в этих событиях Госпогранслужба относится к ведению министра внутренних дел Арсена Авакова. И если кому и нужно задавать вопрос о том, что это такое было в Шегинях, то именно ему.

Аваков, впрочем, вопросов ждать не стал — сам по горячим следам дал на них все необходимые ответы на своей страничке в Facebook.

"Видит Бог, вчера я старался сделать всё, чтобы вывести пограничников и полицейских из политического процесса, — пишет Аваков. - Да, я запретил и тем и другим применять оружие и силовые воздействия на участников массовых акций у границы".

То есть приказ бездействовать отдал именно Аваков, и он этого не скрывает.

Дальше — больше: "Мы работали весь день на локализацию и предотвращение провокаций к столкновению сторонников и противников Саакашвили". Аваков как бы поднимает себя и своих подчинённых "над схваткой" — хотя одной из сторон схватки является, на минуточку, Администрация президента Украины. Но и это ещё не всё: "Мне не важен был статус апатрида — с этим пусть разбирается суд"; "Дело не в личностях и не в сути конфликта <…> Это самоубийственное разрушение институциональности. Это развал фундаментов, на которых мы строим страну — вне зависимости от тех или других политических групп у власти".

Аваков, конечно, не оправдывает Саакашвили и его соратников и, более того, осуждает их, причём в весьма жёсткой форме, грозит уголовными делами и требует немедленно явиться на границу для нормальной регистрации или в миграционную службу. Однако важен следующий факт: в ситуации, когда власти (в лице Порошенко) понадобились решительные действия силовиков (в лице Авакова), они предпочли занять позицию "охранителей фундаментов страны". И кто знает, не поступят ли они так же, если режиму понадобится защита в более серьёзной ситуации, предпочтя вместо этой защиты "стоять на страже фундаментов"?

Искусство возможного

О том, что отношения между Порошенко и Аваковым оставляют желать лучшего, мы уже писали. В целом, основа их конфликта проста: Порошенко крайне жадно собирает в свои руки власть и полномочия, однако этот процесс не может быть завершён до тех пор, пока силовой блок контролирует Аваков. Последний же считает, что занимает своё положение по праву, делиться властью с кем-то (пусть даже с самим президентом!) не намерен, а, напротив, сам пытается стать полновластным руководителем силовиков внутри страны, подчинив себе последние относительно автономные подразделения.

Кроме того, Аваков является едва ли не единственным членом "Народного фронта", который — по крайней мере, в теории — способен политически пережить крах режима Порошенко и, возможно, даже сумеет в результате усилить свои позиции. Для этого у Авакова есть всё необходимое: деньги, связи, административный ресурс, контроль над парамилитарными формированиями и т. п. Короче, Аваков — не Яценюк, стоящий одной ногой в политической могиле и вынужденный сносить любые обиды от Порошенко, чтобы ещё на несколько месяцев или лет отсрочить свой конец.

И тут невольно вспоминается заявление, которое сделал 30 августа политик и журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "112".

"Как мне сегодня стало известно, по инициативе Арсена Авакова состоялась его конфиденциальная встреча с Юлией Тимошенко, результатом которой стала договорённость о взаимном сотрудничестве. То есть Аваков отдаляется от Турчинова и Яценюка, — заявил Гордон. - Он и раньше был в очень хороших отношениях с Юлией Тимошенко, а теперь, после длительной паузы, становится с ней заодно".

Тогда в эту историю верилось с трудом. Однако после событий в Шегинях и публикации Авакова поверить в это стало куда легче.

Аваков, конечно, вряд ли симпатизирует Саакашвили — в тех, кому симпатизируют, стаканами не бросаются. И помогать политической карьере экс-президента Грузии он, конечно, не станет. Однако об этом речи и не идёт (почему — скажем чуть ниже), а вот запустить в болото украинской политики хищную грузинскую щуку, которая первым делом попытается вцепиться в бок Порошенко — почему бы нет?

Священная корова или жертвенный телец?

Как мы уже говорили в начале статьи, ещё несколько недель назад положение Саакашвили казалось откровенно жалким. Вполне пристойный рейтинг, которым опальный экс-губернатор обладал по состоянию на начало 2016 года, упал почти до нуля. Попытки создать собственную партию не привели к внятным результатам. Потерпели фиаско и попытки возглавить "прогрессивный блок" из других политсил, "пасущихся" на том же электоральном поле.

Не срослось с "Демальянсом", сбежал Гриценко, уклонился Садовый. Согласился разве что Наливайченко, которого вряд ли можно считать весомым приобретением.

И вдруг — всего за несколько недель! — из парии Саакашвили превращается в звезду экрана. И вот уже не только Садовый, Найем и Гриценко, но и сама Юлия Тимошенко явно счастливы оказаться с ним в одном кадре! Что же позволило Саакашвили снова вознестись на вершины украинской политики? Ответ прост: помог ему… Порошенко — в тот самый день и час, когда подписал указ об аннулировании украинского гражданства Саакашвили.

Сказав "А", Порошенко надо было бы сказать и "Б", завершив политическую расправу над Саакашвили каким-нибудь окончательным финалом — вроде передачи в руки грузинского правосудия. Однако Порошенко редко доводит дела до конца — и в данном случае эта вредная привычка может иметь роковые последствия.

Имея украинский паспорт, Саакашвили рассматривался украинскими политиками — и особенно собратьями по "прогрессивно-антикоррупционной" риторике — как конкурент за голоса и без того не слишком многочисленных избирателей. Объединение с Саакашвили могло бы дать каждому из них определённые плюсы — но пришлось бы делиться потенциальной электоральной добычей. И почти все политики небезосновательно решили, что "услуги" Саакашвили не стоят запрашиваемой "платы".

С утратой украинского гражданства Саакашвили стал для других политиков безопасен — а значит, удобен. Он перестал быть конкурентом, превратившись вместо этого в «жертву режима», на поддержке и защите которой можно заработать определённые политические дивиденды.

К тому же рейтинг Саакашвили, хоть и изрядно просевший, всё-таки не упал ещё до нуля. В ситуации, когда даже один-два процента голосов могут решить судьбу выборов, прямая поддержка Саакашвили одного из кандидатов может иметь важнейшее значение. К тому же не стоит сбрасывать со счетов ораторский и актёрский талант Саакашвили, способного на обличительные речи колоссального разрушительного действия.

В общем, все "активы" Саакашвили остались при нём — а вот их "цена" после аннулирования его гражданства резко уменьшилась. Именно поэтому вокруг этих активов сегодня развернулся столь бурный политический торг. С ростом спроса растёт и цена — и иногда она становится выше, чем была до обвала. Таково одно из движущих противоречий «рыночной политики».

Ну а если в ходе борьбы с режимом Порошенко Саакашвили всё-таки падёт и отправиться мотать срок в родную Грузию — беда тоже невелика!

Кстати, Анатолий Гриценко утверждает, что накануне событий на украинско-польской границе Саакашвили встречался в Женеве с Игорем Коломойским, который сегодня поддерживает Тимошенко против Порошенко. Если это так, то вполне возможно, что торги за "наследство Саакашвили" уже завершены. А если учесть при этом, что несколько людей Коломойского прошли в Раду по спискам "Самопомичи" Садового, то головоломка вполне складывается.

Диагноз: синдром Януковича

Иными словами, можно предположить существование комплота, итоговой целью которого является свержение Порошенко — причём, вполне возможно, не дожидаясь 2019 года. Центром заговора и потенциальным преемником Порошенко станет Тимошенко, младшим политическим партнёром — Садовый.

"Религиозным символом", призванным легитимировать заговор в глазах прогрессивной общественности, — Саакашвили. Коломойский обеспечивает финансовые и медиа-ресурсы, а также организационное содействие — ему это уже не впервой. Аваков гарантирует невмешательство силовиков — скорее всего, в обмен на сохранение своих позиций после победы комплота, а возможно даже оказывает его участникам прямое или косвенное содействие радикальных группировок.

Утверждать, что эта конфигурация будет именно такой, с полной уверенностью пока нельзя — эта гипотеза будет подтверждена или опровергнута в ближайшие дни. Но если она подтвердится, то можно будет уверенно сказать: Порошенко наступил на те же грабли, которые в 2013 году разбили голову Януковичу.

Действительно, почти все участники заговора (кроме, пожалуй, Тимошенко) перешли в стан врагов Порошенко из рядов его друзей.

Коломойский вообще был главным спонсором президентства Порошенко и имеет полное право винить последнего в чёрной неблагодарности после той расправы, которую учинил над ним Порошенко зимой 2015-2016 годов.

"Самопомич" Садового, некогда бывшая членом правящей коалиции, покинула её из-за того, что "старшие партнёры" (БПП+НФ) оказались слишком жадными до парламентской власти и не соглашались делиться ею с "младшими". Вместо ожидаемого раскаяния и попыток к примирению, Банковая ответила на демарш репрессиями и различными "подставами" вроде истории со львовским мусором, что не добавило взаимных симпатий участникам конфликта.

Саакашвили, два года назад буквально утомивший прессу сентиментальными рассказами о "своём друге Порошенко", был сначала использован тем как таран против Коломойского, затем — против Яценюка, а в итоге грубо выброшен в мусор, как использованная салфетка. Кто угодно на его месте обиделся бы!

Аваков, до недавнего времени на сто процентов лояльный Порошенко и несколько раз выручавший его из сложных ситуаций, видимо, попросту устал от постоянных немотивированных нападок президента и его ближайшего окружения.

Интересно, что вероятные участники заговора имеют весьма непростую историю отношений между собой: достаточно вспомнить конфликты Саакашвили с Коломойским, Коломойского с Тимошенко или того же Саакашвили с Аваковым. Однако взаимная неприязнь к Порошенко, похоже, оказалась сильнее их разногласий.

Действительно, практически то же самое произошло в 2013-м году. Тогда кажущийся незыблемым режим Януковича пал под явными и тайными ударами. И многие из этих ударов нанесли те люди, на поддержку которых Янукович рассчитывал. Причём тогда, как и сейчас, правитель сам превратил друзей во врагов — своей жадностью, властолюбием и непорядочностью.

Пока сложно сказать, суждено ли Порошенко повторить путь Януковича, однако первый шаг по нему уже был сделан 10 сентября.

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Таким образом, Саакашвили вполне может стать для Порошенко "чёрным лебедем" — трудно прогнозируемым фактором, чреватым колоссальными последствиями, после наступления которых всё случившееся кажется совершенно логичным развитием существовавшего положения вещей. Самому Саакашвили, впрочем, от этого толку немного. Скорее всего, "чёрного лебедя" ждёт достаточно предсказуемый финал: роль главного угощения на торжественном банкете по поводу победы.