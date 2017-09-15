Суд приостановил депортацию брата Саакашвили

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Печерский райсуд Киева открыл производство в административном деле по иску брата Михаила Саакашвили Давида об отмене решения о его принудительном возвращении из Украины, сообщает пресс-служба партии "Движение новых сил".

Указывается, что рассмотрение дела назначили на 19 сентября в помещении Печерского райсуда.

"Истребовать у Печерского районного отдела Главного управления государственной миграционной службы в городе Киеве материалы, послужившие основанием для принятия решения о принудительном возвращении Давида Саакашвили, гражданин Грузии, 1973 года рождения, в страну происхождения или третью страну", — говорится в постановлении суда.

Другим постановлением суд остановил действие решения Печерского районного отдела Государственной миграционной службы от 2 сентября 2017 года о принудительном возвращении из Украины Давида Саакашвили до 17 сентября.

Ранее сообщалось, что Давида Саакашвили брата Михаила Саакашвили депортируют из Украины, поскольку у него недействительный вид на жительство.