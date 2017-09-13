Суд арестовал одного из участников "прорыва Саакашвили"

JANEK SKARZYNSKI / AFP

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Один из райсудов Львова в среду избрал меру пресечения в виде ареста в отношении 39-летнего жителя Ивано-Франковской области, участвовавшего в событиях на контрольном пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе 10 сентября.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, мужчине объявлено о подозрении в совершенные криминальных правонарушений по ч.2 ст.332 (незаконная переправка лиц через госграницу Украины), ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.

На основании предоставленных материалов суд принял решение о взятии мужчины под стражу на 60 суток.