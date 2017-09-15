наверх
15.09.201714:45
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Прорыв границы. Во Львовской области не нашли судей для дела Саакашвили

    Тема:

    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (499)

    (обновлено: )64
    В результате судебной реформы, в суде, где должно рассматриваться дело Михаила Саакашвили, остались всего двое судей. У одного из них истек пятилетний срок его полномочий, а второй ушел в отпуск.
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Мостиский районный суд Львовской области не нашел судей для рассмотрения дела экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о незаконном пересечении границы, сообщают СМИ.

    Саакашвили обратился к Порошенко
    Скриншот с видео
    Саакашвили обвинил СБУ в попытке установить прослушку в его номере

    Ранее представители Госпогранслужбы Украины вручили адвокату Саакашвили протокол об административном нарушении, в котором политика обвиняют в незаконном пересечении государственной границы. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 325 долларов. Дело направлено на рассмотрение в Мостиский райсуд Львовской области, заседание запланировано на 18 сентября. Адвокат Саакашвили Маркиян Галабала заявил РИА Новости, что власти могут на основании этого решения запустить механизм выдворения Саакашвили из Украины, как лица без гражданства, совершившего административное правонарушение.

    Как пишет "Страна.UA", в распоряжение издания попал документ о результатах автоматизированного распределения дела Саакашвили в Мостиском суде, согласно которому для рассмотрения этого дела в суде не нашлось судей.

    Как сообщает издание, данная ситуация возникла по той причине, что из-за судебной реформы в этом суде осталось всего двое судей – Юрий Кичак и Юрий Билоус. Причем у Кичака истек пятилетний срок его полномочий, на который он был назначен еще в 2009 году указом Виктора Ющенко, занимавшего в то время пост президента.

    Билоус, единственный оставшийся в Мостиском райсуде полномочный судья, ушел в отпуск. Последняя дата, когда согласно реестру судебных решений он рассматривал дела – 25 августа, добавляет издание.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Учения России и Белоруссии "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Взрыв в лондонском метро
    Европу атакуют: взрыв в Лондоне
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается