Прорыв границы. Во Львовской области не нашли судей для дела Саакашвили

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Мостиский районный суд Львовской области не нашел судей для рассмотрения дела экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о незаконном пересечении границы, сообщают СМИ.

Ранее представители Госпогранслужбы Украины вручили адвокату Саакашвили протокол об административном нарушении, в котором политика обвиняют в незаконном пересечении государственной границы. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 325 долларов. Дело направлено на рассмотрение в Мостиский райсуд Львовской области, заседание запланировано на 18 сентября. Адвокат Саакашвили Маркиян Галабала заявил РИА Новости, что власти могут на основании этого решения запустить механизм выдворения Саакашвили из Украины, как лица без гражданства, совершившего административное правонарушение.

Как пишет "Страна.UA", в распоряжение издания попал документ о результатах автоматизированного распределения дела Саакашвили в Мостиском суде, согласно которому для рассмотрения этого дела в суде не нашлось судей.

Как сообщает издание, данная ситуация возникла по той причине, что из-за судебной реформы в этом суде осталось всего двое судей – Юрий Кичак и Юрий Билоус. Причем у Кичака истек пятилетний срок его полномочий, на который он был назначен еще в 2009 году указом Виктора Ющенко, занимавшего в то время пост президента.

Билоус, единственный оставшийся в Мостиском райсуде полномочный судья, ушел в отпуск. Последняя дата, когда согласно реестру судебных решений он рассматривал дела – 25 августа, добавляет издание.