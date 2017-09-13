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Саакашвили из Львова приехал в Черновцы
20:59
13.09.2017
(обновлено:
21:18 13.09.2017
)
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Видео со страницы Михаила Саакашвили в Facebook
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