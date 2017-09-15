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    Нардеп от БПП заявил, что ему "звонили от Саакашвили"

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    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (495)

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    Член парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Бригинец утверждает, что ему позвонили от экс-президента Грузии с предложением рассмотреть варианты сотрудничества.
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    Александр Бригинец
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Представители экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили созвонились с народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Александром Бригинцом, чтобы обсудить с ним варианты сотрудничества. ОБ этом сообщил сам нардеп на своей странице в Facebook

    Саакашвили обратился к Порошенко
    Скриншот с видео
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    "Позвонили от Саакашвили и предложили встретиться, чтобы обсудить способы сотрудничества со мной, как прогрессивным депутатом. Я никогда не против общения, но мне кажется, ему сейчас нужно сотрудничество с хорошими адвокатами по делам в Грузии и Украине. Здесь деньги Коломойского вряд ли помогут", — написал Бригинец.

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    Он добавил, что, возможно, Саакашвили необходимо сотрудничество с тем, кто по-грузински ему объяснит определенные прописные истины об Украине или "расскажет об основах демократии и права, которые он так и не понял во время жесткого и авторитарного презенства в Грузии".

    Facebook Александра Бригинца
    Комментарий Александра Бригинца о Михаиле Саакашвили

    "С каким-нибудь политологом или психологом, который вместе с ним разберется, почему кремлевские СМИ, которые его ненавидели еще вчера, так лояльно и сочувственно говорят о нем сейчас. Я вряд ли за такое взялся бы, тем более что занят, так как сейчас в зоне АТО", — добавил нардеп, который ранее считался близким соратником экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

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    Напомним, Михаил Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье, 10 сентября, через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями.

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