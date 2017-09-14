Саакашвили в Украине! А когда ждать Азарова?

Павел Рудяков, эксперт

Что это было? Куда смотрит милиция, пардон, полиция? Что делать? Куда бежать? Где гарант с его конституционными гарантиями всего и вся, включая неприкосновенность государственных границ?!! Где, в конце концов, Европа с Америкой, гарантировавшие нам нашего гаранта? Неужели Джордж Сорос, который, если верить слухам, то ли содержит Михаила Саакашвили, то ли по доброте душевной и по старой памяти помогает ему материально, купил чиновников, обеспечивавших лишенному гражданства Михо трудности при пересечении польско-украинской границы, стимулировав их сдаться на милость победителя? Неужели его влияние, действительно, не знает границ, включая государственные? По крайней мере, на просторах Восточной Европы. Или же дело в особенностях украинской демократии, наделяющей любую "мирную акцию" удивительной силой, способной творить даже такие чудеса, как вызывающе противозаконное пересечение госграницы группой лиц по предварительному сговору?

Человек полагает, а Бог располагает, — гласит известная мудрость. В нашем случае ее можно несколько видоизменить: киевская власть полагает, Сорос располагает. Вместо того чтобы восстановить контроль над восточной границей, официальный Киев утратил контроль над западной. Пусть только в одном-единственном месте, на непродолжительное время, только для одной-единственной VIP-персоны и группы сопровождавших ее лиц, но ведь важен принцип. Как говорится, лиха беда начало. Тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо три раза, чтобы не сглазить! Интересно, станет ли теперь Петр Порошенко на сессии Генеральной ассамблеи ООН просить вернуть ему власть над обеими границами? Или все-таки только над одной, делая вид, что другая продолжает находиться в полном ведении пограничников и СБУ?

Аналогия с восточной границей возникла не только у меня одного. Мысли вице-спикера Верховной Рады, особы, приближенной к Порошенко, Ирины Геращенко устремились в том же самом направлении. "Хлопцам-пограничникам, которых политиканы сегодня унизили на западной границе, завтра ехать на восточную границу! Призывать их не удерживать границу и прорывать кордон — это преступление против государства. Запомните фамилии всех, кто прорывал сегодня нашу западную границу, потому что завтра они откроют и восточную", — написала она в Facebook. Соглашусь с одной существенной поправкой. Пограничников, нацгвардейцев, железнодорожников унизили не только те, кого Геращенко именует «политиканами», а еще и те, кто выставил их на посмешище, иначе говоря, власть. Для Геращенко такие «тонкости», — это высшая математика, ей недоступная. А вот с сопоставлением западной и восточной границ она, как мне кажется, попала в точку. Развивая эту мысль, стоило бы, может быть, поставить рядом мятежный Донецк и, вроде бы, лояльный Львов. В результате сложилась ситуация из разряда: око за око. Порошенко и Арсен Аваков лишили Саакашвили украинского гражданства, тот в отместку лишил их контроля над границей. А заодно — и над ситуацией в стране. При этом грузинский гастролер не преминул блеснуть красноречием и интеллектов, озвучив, среди прочего, весьма небанальный тезис: "Граница принадлежит народу, а не президенту или министрам. И сегодня народ решил, что должен взять границу, и сделал это без нарушения закона". Каково, а?!!

Народ сделал, власть же показала народу, что она слабее Саакашвили. Теперь власть начнет мстить. Ни сил, ни авторитета, однако, месть ей не прибавит. Эта власть никогда не была сильной. Ныне она слаба, как никогда. После полученной от грузинского "льва" сотоварищи звонкой оплеухи силовые ведомства занялись тем, что принялись наперебой публично оправдывать свои непродуктивные действия или бездействие, еще в большей степени усиливая у граждан чувство глубокого презрения по отношению к каждому из них и к их руководству. Почему власть допустила весь этот грандиозный беспредел? Почему ее реакция на столь вопиющий эпизод оказалась столь вялой и невразумительной? Ответ, как представляется, прост: в Киеве замерли в ожидании того момента, когда прояснится, стоит ли за Саакашвили кто-то из "соросов", или же тот блефует? Что делать власти в сложившейся ситуации? Вариантов, в принципе, достаточно, но реальных среди них, пожалуй, всего два. Первый — арестовать Саакашвили. Второй — арестовать в Херсоне или Днепре человек двадцать "резидентов ФСБ" по примеру Харькова, где их совсем недавно нашлось сразу восемнадцать душ.

Что делать Саакашвили? Потирать руки от удачно проведенного перформанса и ждать, не подкинет ли кто-нибудь ему ресурсов и деньжат для развития локального успеха и превращения его в нелокальный политический проект? После славного прорыва пограничных кордонов и посрамления Порошенко цена Михо, естественно, заметно возросла. Впрочем, вопрос о том, согласится ли кто-то платить эту цену, причем, не завтра или через год, а именно сегодня, остается открытым. Тем более что у сделки такого плана в наших условиях есть одна серьезная сложность: ее надо заверять… нет, не у нотариуса, в другом месте. В одном из высоких кабинетов за океаном. Пока же, говоря о ресурсах для Саакашвили, можно констатировать, что в его прорыве украинской границы медиа-ресурс был задействован без преувеличения колоссальный. Освещение события в режиме онлайн по степени интенсивности не просто сопоставимо с освещением выступления президента с «Посланием» к Верховной Раде 7 сентября, а превосходит его. Одно только это обстоятельство говорит о многом. А ведь, кроме него, есть еще факт превращения истории в пункт мировой информационной повестки дня. Это тоже важно. Особенно, принимая во внимание, что Саакашвили за его действия на границе ни одно из зарубежных СМИ не осудило.

Вопрос вопросов, от которого, собственно говоря, будет зависеть дальнейшее развитие ситуации: что скажут и прикажут американцы? Судя по всему, перетягивание каната в борьбе за их ответ продолжается. Чьи аргументы — Порошенко или Саакашвили — весомее, а шансы на то, что они будут приняты, выше, судить не берусь, много неясного. Раз Саакашвили до сих пор не задержан, значит, "добро" от США власть на такие действия не получила. Раз среди тех, кто сопровождает гостя во Львове, отсутствует Мустафа Найем, значит, Саакашвили своего не добился: американского мандата на "поход на Киев" с целью смены власти у него пока нет. Принимая во внимание привходящие факты и обстоятельства, в американский успех Михо верится почему-то с трудом. Если так, то успех украинский может ему только сниться. Впрочем, тут, как представляется, возможны варианты.

Как могут развиваться события, связанные с появлением Саакашвили в Украине дальше? Вариантов немало. Самый простой из них, думаю, тот, что построен на отождествлении законов политической деятельности и физики. Если брошенный камень не встретит на своем пути препятствия, он, описав предназначенную ему физическими законами дугу, упадет.

Прелюбопытнейший момент во всей истории — ее интерпретации от представителей лагеря, который можно назвать "Майданным". Сами того не замечая, они, осуждая действия Саакашвили, по сути, осудили "Майдан". Это характерно как для наших местных патриотов-активистов всех мастей, включая высокопоставленных чинов, вроде Юрия Луценко, так и для зарубежных чиновников, политиков, общественных деятелей, журналистов. Получается, что сама "майданная" модель политической деятельности негласно объявлена не соответствующей букве и духу истинной демократии. "Борясь за власть, сторонники Саакашвили уничтожают государство, — сокрушается в соцсетях Луценко.

Читайте также: Мусор и Саакашвили: чем живет Львов сегодня

— Силовой сценарий решения вопроса — прецедент для сторонников Захарченко, Януковича, Клименко, любого, кто соберет пару тысяч активистов… Сила права — фундамент для стабильности Украинской Державы. Право силы — критическая угроза существованию". Литовский депутат Европейского парламента Пятрас Ауштрявичюс говорит, что не обвиняет Саакашвили и не считает его сторонником "насильственной политики". "Однако, — продолжает он, — когда ты обращаешься к людям и становишься частью большой толпы, то контролировать ее действия невозможно. Обычно для политиков очень опасно апеллировать к людям, а потом становиться участником совершенных толпой действий".