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    "Турне" Саакашвили. Опальный политик приехал в Херсон

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    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (499)

    (обновлено: )16801
    По информации пресс-службы партии "Движения новых сил", экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сейчас в Херсоне, он планирует навестить капеллана, которого задерживали за прорыв границы.
    Михаил Саакашвили во Львове
    УНИАН

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили находится в Херсоне, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе партии "Движение новых сил", лидером которой он является.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
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    Ранее Саакашвили начал свой тур по Украине в поисках единомышленников с Черновцов.

    "Михаил сейчас в Херсоне. Он планирует навестить капеллана, которого задерживали (за прорыв границы — ред.)", — сказали в пресс-службе.

    В партии добавили, что Саакашвили подтвердил намерение посетить Киев 19 сентября.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

    Саакашвили в понедельник на пресс-конференции во Львове заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в Миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.

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