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    Саакашвили обвинил СБУ в попытке установить прослушку в его номере

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    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (490)

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    Бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет о попытке Службы безопасности Украины установить оборудование для его прослушивания в гостиничном номере в Черновцах.
    Саакашвили обратился к Порошенко
    Скриншот с видео

    Об этом Саакашвили заявил в ходе видеотрансляции на своей странице в социальной сети Facebook.

    По его словам, якобы сотрудники СБУ пытались проникнуть в его номер гостиницы в Черновцах, однако охранник Саакашвили этого не допустил.

    По мнению экс-президента Грузии, те же мужчины оставили в соседнем номере сумку с оборудованием для его просушивания.

    "Это кабель, специальное устройство, как я понимаю, для прослушивания, диски, где все записывается", — продемонстрировал Саакашвили содержимое сумки.

    По его мнению, за попыткой прослушивания стоит непосредственно президент Петр Порошенко.

    "Петр Алексеевич, вам что, нечего делать на досуге? Хотите смотреть, как Саакашвили ходит в туалет? Вам не хватает своей жизни?" — добавил он.

    Саакашвили подчеркнул, что устанавливать наблюдение за личной жизнью политических оппонентов является недопустимым.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям. Составлен протокол о незаконном пересечении Саакашвили госграницы. Политик считает, что попал в страну законно.

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