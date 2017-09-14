Саакашвили обвинил СБУ в попытке установить прослушку в его номере

Скриншот с видео

Об этом Саакашвили заявил в ходе видеотрансляции на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, якобы сотрудники СБУ пытались проникнуть в его номер гостиницы в Черновцах, однако охранник Саакашвили этого не допустил.

По мнению экс-президента Грузии, те же мужчины оставили в соседнем номере сумку с оборудованием для его просушивания.

"Это кабель, специальное устройство, как я понимаю, для прослушивания, диски, где все записывается", — продемонстрировал Саакашвили содержимое сумки.

По его мнению, за попыткой прослушивания стоит непосредственно президент Петр Порошенко.

"Петр Алексеевич, вам что, нечего делать на досуге? Хотите смотреть, как Саакашвили ходит в туалет? Вам не хватает своей жизни?" — добавил он.

Саакашвили подчеркнул, что устанавливать наблюдение за личной жизнью политических оппонентов является недопустимым.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям. Составлен протокол о незаконном пересечении Саакашвили госграницы. Политик считает, что попал в страну законно.