Мусор и Саакашвили: чем живет Львов сегодня

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Понятие "львовский мусор" в последнее время оказалось не менее употребляемым в лексиконе украинцев, чем, скажем, "львівська кава". Наравне с Городской ратушей и Высоким Замком мусорная проблема продолжает быть одним из главных символов туристического центра страны.

Мусора не видно, но он есть

Напомним, что после закрытия свалки под Львовом из-за пожара, в результате которого погибли люди, город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти попытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр Львова Андрей Садовый, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей. Садовый обвинил высшее руководство Украины в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу.

И хоть по прошествии времени, масштабы проблемы значительно поубавились, рейтинг львовского градоначальника Андрея Садового, который он выстраивал не один год заметно пошатнулся.

В самом же Львове уже нет таких огромных куч мусора, которые наблюдались совсем недавно. Наконец-то можно увидеть активно курсирующие мусоровозы, которые убирают и дезинфицируют мусор возле домов и мусорных площадок.

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Но, несмотря на то, что мусор перестал накапливаться, коммунальщикам еще есть над чем поработать.Как рассказывают львовяне, в основном, активно чистят улицы в туристическом центре города. Жители таких отдаленных районов как, например Шевченковский или Сыховский, продолжают страдать от мусора — площадки перед подъездами часто бывают завалены отходами, до которых местной власти нет никакого дела.

Интересно, что причину появления мусорной проблемы сходу назовет любой львовянин. Здесь каждый первый встречный знает, что главные виновники экологической проблемы сидят не в здании городской Ратуше, а на Банковой в Киеве, где давно метят своего человека на место Андрея Садового.

Дороги: доехать и не развалиться

Но, как выяснилось, мусор и скандальный приезд Михаила Саакашвили — далеко не единственные проблемы, которая этой осенью тревожат Львов. По словам, жителей галицкой столицы, сосредоточившись на мусоре, местные власти, похоже, забыли о том, что в городе хватает и других вещей, которые портят жизнь как львовянам, так и многочисленным гостям столицы.

Несмотря на то, что Львов является туристическим центром не только Украины, но и Восточной Европы, многие вещи здесь явно не соответствуют этому высокому статусу. Например, покрытое ямами и колдобинами дорожное покрытие, благодаря которому даже самое лучшее авто за год-два рискует превратиться в развалюху. Как рассказывает таксист Михаил, коренной львовянин, раньше ничего подобного и близко не наблюдалось.

"Проблема заключается в том, что во Львове активно возводят новые дома. По пути на объекты тяжелая строительная техника "в хлам" разбивает дороги, которые по своему достаточно древнему возрасту просто не выдерживают такой нагрузки. Понятное дело, что о ремонте после этого никто не беспокоится, людям во власти до этого просто нет дела. В итоге, люди ездят по ямам и выбоинам. Более-менее ситуация обстоит с дорогами за городом, но учитывая, что это, по большей части, трассы международного сообщения, это и не удивительно", — рассказывает собеседник.

Пробки: если встал, то надолго

Добавляют головной боли жителям и гостям города огромные пробки. Если в том же Киеве тянучки на улицах, как правило, наблюдаются утром и вечером, то во Львове час пик приходит едва ли не круглосуточно.

"Очень часто ломаются трамваи и "маршрутки", — продолжает свой рассказ львовянин. "Например, какой-то Вася может встать прямо посреди улицы, и никто ничего не может сделать — весь центр будет целый час стоять в пробке. Отдельный мониторинг городского транспорта? Что вы! Об этом львовские власти, наверное, и не слышали. Вместо того, чтобы заменить трамвайное полотно коммунальщики постоянно его латают. При чем, зачастую ремонтные работы начинаются в час-пик. Стоимость проезда подорожала, но ничего не улучшилось. Из-за этого приезжие не раз опаздывали на поезда — человек выходит на вокзал за сорок минут и ждет транспорта…"

По его словам, еще одной причиной огромных пробок является отсутствие парковочных мест:

"Кто-то может неправильно поставить посреди узкой улочки свой автомобиль и район встал. Реагирует ли на это новая полиция? Она банально не может доехать по пробкам к этому месту".

Незаконные застройки: на месте расстрелов

Несмотря на то, что Львов и его уникальная архитектура считаются культурным наследием государства, по части уничтожения своей истории город мало отличается от остальных.

"Воротилы бизнеса строят свои здания где захотят", — признается собеседник. "Например, недавно открыли торговый центр "Львов", возле которого были места, где НКВД массово расстреливало людей. Сейчас там преспокойно возводят огромный жилой комплекс — с бассейном, теннисными кортами. Недавно начали строить дом прямо в одном из парков, к счастью, вовремя остановили эту стройку".