У Саакашвили есть четкий план. Начнется ли третий Майдан со Львова?

РИА Новости Украина

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили временно обосновался во Львове после "прорыва" через украинскую границу. Он уже успел пообщаться с политиками и журналистами, однако каких-либо конкретных планов о деятельности в Украине не раскрыл.

Эксперты считают, что будущее Саакашвили в Украине достаточно туманно – от места в парламенте до экстрадиции в Грузию.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждены два дела — об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

При этом Саакашвили считает, что находится на территории Украины легально. Он также обвинил правоохранителей в краже паспорта на границе. По словам экс-губернатора, он вернулся в Украину, чтобы оспорить в суде лишение его гражданства и продолжить борьбу за будущее страны, а также потому, что очень любит украинский народ и готов отдать за него жизнь.

В Кремле считают, что происходящее в Украине с Саакашвили относится к категории курьезных вопросов и является политической клоунадой, пишут РИА Новости.

Порошенко

По мнению президента Украины Петра Порошенко, инцидент на пункте пропуска "Шегини" не нуждается в политических комментариях, необходимо реагировать исключительно в правовом поле.

"По моему мнению, этот инцидент абсолютно не имеет никаких политических комментариев. Мы должны комментировать и будем комментировать исключительно в правовом поле", — сказал Порошенко в ходе выступления, которое транслировали украинские телеканалы.

Он считает, что при пересечении Саакашвили границы было совершено преступление.

"Совершено преступление, потому что есть конституционный принцип неприкосновенности государственной границы, это вопрос национальной безопасности государства, и мне все равно, кто нарушает государственную границу — или боевики на востоке, или политиканы на западе, должна быть абсолютно четкая правовая, юридическая ответственность", — заявил Порошенко.

Глава государства отметил, что украинские пограничники в этой ситуации поступили правильно, не применив оружие.

"Я считаю, что наши пограничники… сделали правильно, не применив оружие, на применение которого они имели полное юридическое право. Не дали раздуть пожар, конфликт внутри страны, чего эти политиканы добивались", — сказал Порошенко.

Он также выразил надежду, что Саакашвили с таким же упорством будет добиваться возвращения в Грузию.

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Премьер Украины Владимир Гройсман, комментируя инцидент, назвал прорыв украинской границы сторонниками экс-губернатора преступлением и атакой против государственности. По его мнению, причастные должны понести ответственность.

Силовики

Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал Саакашвили пройти процедуру оформления на госгранице Украины, а всех участников прорыва явиться в полицию для дачи показаний.

"Саакашвили и всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска "Шегини" и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение миграционной службы. Всем участникам "прорыва", в том числе народным депутатам, надлежит явиться в полицию для дачи показаний", — написал Аваков в понедельник на своей странице в Facebook.

По его словам, личности всех, кто принимал участие в прорыве границы, будут установлены и они будут нести ответственность в соответствии с законодательством.

Позже он сообщил, что Саакашвили за незаконное пересечение границы грозит ответственность в виде штрафа либо административный арест на 15 суток.

По информации пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, Саакашвили не имеет никаких законных оснований для пребывания на территории страны, поэтому в ближайшее время будет принято "правовое решение". Ранее Погранслужба Украины сообщала, что инцидент будет расследовать следственная группа военной прокуратуры совместно с Нацполицией.

Кроме этого, депутаты "Радикальной партии" Олега Ляшко потребовали немедленно созвать внеочередное заседание Рады с силовиками и президентом из-за ситуации с Саакашвили. Пока эта инициатива остается без ответа.

Саакашвили

Саакашвили в понедельник 11 сентября во Львове провел пресс-конференцию, на которой заявил, что легально находится на территории Украины и не считает себя преступником после пересечения границы. По словам экс-губернатора, он вернулся в страну, чтобы оспорить в суде лишение его гражданства и продолжить борьбу за будущее Украины, а также потому, что очень любит украинский народ и готов отдать за него жизнь.

"Я вернулся к себе домой в Украину, чтобы, во-первых, пойти в суд и защитить мои права. Несколько европейских стран предлагали мне гражданство, но я вернулся в Украину потому, что… я очень уважаю и люблю этот народ… Если нужно, готов без всякой патетики отдать свою жизнь за этот героический народ", — сказал Саакашвили журналистам во Львове.

Он также заявил, что оставил свой украинский паспорт в автобусе на границе с Украиной, а потом "пришла полиция и украла паспорт".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Пресс-конференция Саакашвили во Львове

"Я вчера перешел польскую границу с легальным украинским документом. Поляки его проштамповали, пришел к украинцам, как требует закон… Когда меня внесли люди на руках в Украину, я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт", — сказал Саакашвили.

Отвечая на вопрос журналистов, почему паспорта при пересечении границы при нем не было, он заявил: "Потому что произошло неожиданное: люди взяли меня, унесли, в автобусе защищенная собственность, никто не имеет право красть". Позже полиция опровергла заявление о краже.

Говоря о дальнейших планах Саакашвили заявил, что намерен объехать всю Украину для объединения с разными политическими силами. Отвечая на вопрос, где он планирует оставаться территориально, Саакашвили сообщил, что "сейчас консультируется с разными политическими силами и где они будут, там и он будет", так как они работают вместе.

"У меня есть четкий план — покончить с разграблением экономики, покончить с властью олигархов, покончить со злоупотреблением на темах войны. Для этого я собираюсь проехаться по всем регионам Украины, максимально объединяться с индивидуальными людьми, с разными политическими силами вокруг общей темы, что у нас в стране должна быть демократия, и у нас не должно быть диктатуры олигархов", — сказал Саакашвили. Он добавил, что не претендует на какую-либо должность в Украине.

Адвокат политика Маркиян Галабала в понедельник подал заявление в Миграционную службу Украины о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

"Подача подобного заявления предусматривается законом о статусе беженцев и лиц, которые нуждаются в дополнительной защите", — заявил Галабала в понедельник в комментарии радиостанции "Голос Столицы".

Адвокат объяснил, то для подачи подобного заявления у защиты Саакашвили было несколько причин.

"Михаил Саакашвили может быть объектом преследования грузинских властей. Соответственно с информацией, распространенной заместителем министра юстиции Сергеем Петуховым, Грузия подала запрос на экстрадицию Михаила Саакашвили. Мы боимся, что в результате удовлетворения этого запроса к Саакашвили будут применены пытки в Грузии или у него не будет права на справедливый суд", — объяснил защитник.

Реакция

Партия "Оппозиционный блок" считает, что ситуация с экс-президентом Грузии свидетельствует о глубоком кризисе власти в Украине, выход из которого — досрочные парламентские и президентские выборы.

"Лишение гражданства Саакашвили, пропагандистская кампания по его защите и события на государственной границе Украины — вся эта бездарная пьеса свидетельствует о глубочайшем кризисе власти, её растерянности и аморальности. Снова сотни украинцев втягиваются в грязные игры политических банкротов. Противоправные действия власти и "стаи бывших соратников" могут привести к национальной катастрофе. "Оппозиционный блок" заявляет: действия всех участников — за пределами закона и морали. Мы считаем, что единственным выходом из нового политического кризиса могут быть только досрочные парламентские и президентские выборы", — говорится в заявлении партии.

В Кремле полагают, что происходящее в Украине с Саакашвили относится к категории курьезных вопросов и является политической клоунадой.

"Знаете, на повестке дня Кремля очень много серьезных вопросов, за которыми надо следить. Вот чем мы и занимаемся. Не думаю, что этот вопрос (о Саакашвили) относится к категории серьезных. Скорее, это тема курьезных вопросов и относящихся ближе к категории политической клоунады", — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По мнению опрошенных экспертов, будущее Саакашвили в Украине туманно.

"Будущее его в стране достаточно сомнительное. В лучшем случае он может договориться с властью и попасть в парламент. В худшем — он может быть экстрадирован в Грузию или возвращен в Польшу", — заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его мнению, Саакашвили имеет шансы объединиться с какой-либо украинской оппозиционной политической силой, однако возглавить такое объединение он не способен.

"Потенциально он может объединиться с оппозиционными силами, но вокруг него объединяться не станут. То есть, к кому то присоединиться он может, а вокруг него нет. Потому что этому не способствует его 2-3% рейтинга, гиперамбиции, отсутствие гражданства. Он не может привести к победе ни на парламентских, ни на президентских выборах. А сегодня объединились не за Саакашвили, а против Порошенко. Это ситуативное объединение. Пока ситуация с Саакашвили приносит информационные дивиденды", - добавил эксперт.

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что борьба Саакашвили и его соратников с Порошенко может привести к досрочным парламентским выборам или к уменьшению полномочий главы государства.

"Столь серьезная угроза для Порошенко появилась впервые за три с половиной года его президентства. Эта угроза связана, в первую очередь, с объединением всех, кто им не доволен. Это может закончиться либо внесением изменений в конституцию в плане уменьшения полномочий президента, переходом к парламентской республике, либо внеочередным парламентским выборам. Это все возможно", — сказал Погребинский.

По его мнению, Саакашвили в своей борьбе с Порошенко может объединиться, в том числе, с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

В то же время Погребинский полагает, что о будущем Саакашвили в Украине говорить достаточно сложно. "Пока Саакашвили с соратниками "выиграли бой у Порошенко, но они пока не выиграли войну", - отметил он.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В Киеве заявили, что изучают запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.