Полиция Львова пока не вмешивается в ситуацию с Саакашвили — спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Пограничники приехали к Михаилу Саакашвили и зачитали ему административный протокол о незаконном нарушении границы. Правда, им пришлось приложить усилия, чтобы сделать это. Ведь представителям Государственной пограничной службы сопротивлялась "группа поддержки" бывшего губернатора Одесской области. События разворачивались в отеле "Леополис" в центре Львова, где остановился грузинско-украинский политик.

Адвокат Саакашвили Маркиян Галабала утверждает, что действия пограничников незаконны. По его мнению, они должны были составить протокол об административном правонарушении в течение трех часов с момента его обнаружения. Поэтому сторонники Саакашвили вызвали полицию.

Подробнее о связанных с Саакашвили событиях сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Львова Андрей Галицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Маркіян Галабала стверджує, що прикордонники намагалися потрапити в номери, в яких проживає Саакашвілі, силовим методом. Як насправді все відбувалося?

— Можу зазначати лише зі слів адвоката, представника Саакашвілі, що він дійсно зробив таку заяву. Самі прикордонники спростували вже слова представника Саакашвілі та зазначали самі прикордонники, що вони перебували в холі готелю. І коли до них підійшла група прихильників, група захисту Саакашвілі, це все відбувалося в холі готелю "Леополіс", прикордонники пояснили задля якої цілі вони з'явилися сьогодні о сьомій ранку в готелі, аби зачитати протокол про адміністративне правопорушення, яке вчинив Саакашвілі. Вся розмова з активістами відбувалася саме в холі готелю. Ніхто Саакашвілі по номерам і поверхам готелю не розшукував. Єдине, прикордонники зазначили, що вони будуть перебувати в готелі до того моменту, поки Саакашвілі не вийде до них, про що саме йому зачитували і яке саме адмінправопорушення він вчинив. І власне станом на зараз, в ці хвилини, поблизу готелю "Леополіс" відбувається прес-конференція, в якій бере участь сам Саакашвілі разом зі своїм адвокатом.

Є інформація, наскільки мирно все проходило в готелі, і під час прес-конференції? Були сутички?

— Сутичками це важко назвати. Була така штовханина між людьми, які там зібралися. Активісти, які не хотіли пропускати і намагалися вигнати прикордонників з готелю, тобто така мінімальна штовханина, ніяких бійок, на щастя, не було.

Якю була реакція поліції?

— Поліція дійсно прибула на місце події, але в самий сумбур намагалася не втручатися. Зазначали представники мас-медіа, які були на місії події, що вони прибули до готелю, аби забезпечувати громадський порядок, і на випадок, якщо там розпочнеться якась бійка, або щось більш серйозне, тоді вони звичайно втрутяться, але поки зачитували сам протокол Саакашвілі, поки відбувалася розмова між активістами і прикордонниками, поліція спостерігала осторонь і не втручалася в ці події.

Адміністрація готелю якимось чином бере участь в цьому, реагує?

— Ні, адміністрація готелю, люди, які там працюють, саме на території готелю, вони не втручалися в перебіг подій, спостерігали мовчки, ніякої реакції з їхнього боку не було.

Самі львів'яни знають, що Саакашвілі зараз перебуває у Львові? Є суспільний резонанс, підтримка, осуд?

— Львів'яни самі дійсно знають, що Саакашвілі приїхав до Львова, адже десятого вересня ця подія набула широкого розголосу. Практично всі ЗМІ Львівщини висвітлювали цю подію, тому мешканці Львова знають, що зараз в нашому місті перебуває Саакашвілі. Власне, щодо думок, можна сказати так, що Львів на два табори розділився: хто підтримує Саакашвілі і хто виступає не те що категорично проти, але вагається, чи підтримувати, чи не підтримувати Саакашвілі. Більшість мешканців зазначає, що просто Саакашвілі в якомусь певному моменті очевидно перейшов дорогу президенту Петру Порошенку і через це почалася катавасія з позбавленням Саакашвілі українського громадянства, і власне багато такого для простих пересічних людей незрозумілого в цій ситуації. Чому саме так відбулося, за що його позбавили громадянства, як будуть розвиватися події далі, такого певного розуміння немає. Більше є такої підтримки в тому, що більшість людей вважають, що президент України незаконно позбавив громадянства Саакашвілі. Вважають, що Порошенку не треба було такого робити, а просто залишити Саакашвілі в спокої, і дати йому працювати далі.

Є якісь розуміння того, що буде відбуватися далі?

— Така теж доволі складна ситуація. Якщо брати до уваги слова адвоката Саакашвілі, він зазначив, що саме зачитування протоколу відбувалося незаконно і представники Саакашвілі будуть звертатися до правоохоронних органів. На думку адвоката, зачитування протоколу мало відбутися за три години після того як Саакашвілі перетнув кордон. І більше того він вважає, що Саакашвілі взагалі не мають права екстрадувати з території України, адже згідно з законом України про людей без громадянства, які проживають на території України і потребують захисту, їх не мають права, згідно з цим законом, видавати іншій країні. Тобто на думку адвоката, Саакашвілі має повне право проживати на території України і має повне право вимагати від президента України, аби йому відновили громадянство нашої держави.

Чи зачитали протокол іншим українцям, які перетинали незаконно кордон в рамках акції прориву пана Саакашвілі через державний кордон України?

— Наразі дійсно сьогодні буквально годину тому, на пункті пропуску Шегині прибули 14 з 60 чоловік. Це саме та група, яка, можна сказати, проривалася через кордон з Саакашвілі, але в більшості це представники мас-медіа. Тобто це ті журналісти, які висвітлювали події 10 вересня, активістів, які перебували на місці разом з Саакашвілі. За інформацією прикордонників, ці люди не прийшли.

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Напомним, вечером 10 сентября после множества неудачных попыток Михаил Саакашвили все же оказался на территории Украины. Сторонники политика прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками. Объявив о минировании пограничного пункта, власти дали Саакашвили законный повод перейти государственную границу. Такое мнение выразил политолог Александр Кочетков. Кроме того, власти создали себе множество проблем, предоставив гражданство Саакашвили, которое ожидаемым пиаром Порошенко не откликнулось. Об этом заявил политолог Петр Олещук.