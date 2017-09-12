Саакашвили: санкции и новые политические "гастроли" по Украине

РИА Новости Украина

Госпогранслужба Украины составила и вручила административный протокол о незаконном пересечении границы экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Суд в Львовской области рассмотрит это дело 18 сентября, политику грозит штраф до 325 долларов.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям. Саакашвили заявляет, что не нарушал закон при пересечении границы. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли.

Правоохранители устанавливают организаторов и участников прорыва границы, некоторые из них уже задержаны, сообщают РИА Новости.

Саакашвили заявил о намерении в среду покинуть Львов и отправиться с туром по крупнейшим городам Украины, чтобы объединиться с единомышленниками.

Во вторник около 07:00 пограничники в сопровождении полицейских пришли в гостиницу "Леополис" во Львове, в которой накануне поселился Саакашвили, чтобы вручить ему протокол об административном правонарушении за незаконное пересечение госграницы.

Лишенный украинского гражданства политик не стал скрываться от правоохранителей, а вышел вместе с ними к журналистам, которые дежурили возле гостиницы.

Пограничники вручили Саакашвили протокол в присутствии адвокатов и журналистов. Однако защитники заявили, что в нем содержится ряд неточностей, которые нужно исправить. Более часа представители Погранслужбы с адвокатами вносили правки в протокол, который в конечном итоге подписал Саакашвили.

Согласно административному протоколу, пограничники инкриминируют политику незаконное пересечение госграницы, за это ему грозит штраф в размере до 325 долларов.

Представитель пограничного ведомства Владимир Шеремет заявил, что суд в населенном пункте Мостиска Львовской области 18 сентября рассмотрит административный протокол и примет решение о санкциях в отношении Саакашвили.

Он пояснил, что Госпогранслужба имеет претензии к Саакашвили лишь за незаконное пересечение границы, о чем и составила административный протокол. А прорыв границы соратниками политика расследует Нацполиция в рамках уголовного дела.

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Адвокат политика Маркиян Галабала заявил, что в случае удовлетворения судом административного протокола о незаконном пересечении границы Киев может начать процедуру выдворения Саакашвили с Украины.

Защитник уточнил, что по украинским законам совершение лицом без гражданства, которым считают Саакашвили власти Украины, административного правонарушения является основанием для инициирования миграционной службой вопроса о выдворении человека из страны.

Между тем полиция уже задержала пять человек в связи с событиями на пункте пропуска "Шегини", где сторонники Саакашвили в воскресенье прорвали границу.

"Двенадцатого сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий, имевших место 10 сентября на пункте пропуска "Шегини" на украинском-польской границе, полицией Львовской области… задержаны пять активных участников тех событий, которые, в частности, применяли физическое насилие к служащим Госпогранслужбы", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи госграницы, а также 32 активных участников тех событий.

"Более 100 человек допрошены как свидетели этого инцидента. Нескольким народным депутатам в надлежащем порядке направлены уведомления о вызовах для проведения следственных действий", — сообщили в МВД.

Уточняется, что следователи квалифицировали события на КПП "Шегини" по четырем статьям уголовного кодекса: незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, сопротивление представителю власти, работнику правоохранительных органов; угроза или насилие в отношении работников правоохранительных органов; групповое нарушение общественного порядка.

Кроме того, Госпограслужба Украины составила 15 административных протоколов за незаконное пересечение госграницы, в том числе в отношении четырех представителей СМИ и 10 иностранных граждан.

Комментируя дальнейшие планы в Украине, Саакашвили заявил, что продолжает политические консультации с соратниками. Он также анонсировал тур по крупным городам Украины для объединения с единомышленниками.

"Я буду выезжать (из Львова — Ред.) завтра (в среду). Я собираюсь проехать по всей Украине… Я проеду каждый город, поеду в Ивано-Франковск, Ровно, на Волынь, Харьков, Одессу, Днепр, потом поеду в Киев", — заявил Саакашвили.

При этом политик не уточнил, в какой город он приедет в первую очередь.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В Киеве заявили, что изучают запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

Адвокат Саакашвили в свою очередь подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.