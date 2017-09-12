МВД заявило о первых задержаниях по "делу Саакашвили"

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. По факту незаконного пересечения украинской границы в пункте пропуска "Шегини" задержали 5 человек, сообщили в пресс-службе МВД Украины в Facebook.

"По фактам событий на пункте пропуска "Шегини" задержали 5 человек. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса, в частности — групповое нарушение общественного порядка", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушений общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников тех событий.

"Более 100 человек допрошены как свидетели этого инцидента. Нескольким народным депутатам в надлежащем порядке направлены уведомления о вызовах для проведения следственных действий", – добавили в полиции.

Ранее бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе сообщил о "массовых арестах" активистов "Движения новых сил", лидером которого является бывший глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.