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    Общество

    МВД заявило о первых задержаниях по "делу Саакашвили"

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    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается (457)

    (обновлено: )31210
    В МВД сообщили, что правоохранители установили личности шести возможных организаторов нарушений общественного порядка вблизи государственной границы.
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегени
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. По факту незаконного пересечения украинской границы в пункте пропуска "Шегини" задержали 5 человек, сообщили в пресс-службе МВД Украины в Facebook.

    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Саакашвили – таран олигархов против Порошенко

    "По фактам событий на пункте пропуска "Шегини" задержали 5 человек. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса, в частности — групповое нарушение общественного порядка", – говорится в сообщении.

    В ведомстве добавили, что правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушений общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников тех событий.

    "Более 100 человек допрошены как свидетели этого инцидента. Нескольким народным депутатам в надлежащем порядке направлены уведомления о вызовах для проведения следственных действий", – добавили в полиции.

    Ранее бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе сообщил о "массовых арестах" активистов "Движения новых сил", лидером которого является бывший глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.

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