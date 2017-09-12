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    Политика

    Адвокат не исключил высылки Саакашвили из Украины

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    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается (457)

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    Адвокат заявил, что по украинским законам совершение лицом без гражданства, которым Саакашвили считают украинские власти, административного правонарушения является основанием для инициирования миграционной службой вопроса о выдворении человека из страны.
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Власти Украины могут выдворить экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из страны в случае удовлетворения судом административного протокола о незаконном пересечении границы. Об этом сообщил РИА Новости адвокат политика Маркиян Галабала.

    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Они могут принять решение о выдворении его (Саакашвили) с территории Украины на основании этого решения. Мотивация будет, что он совершил административное правонарушение на территории Украины чисто формально", — сказал Галабала.

    Адвокат уточнил, что по украинским законам совершение лицом без гражданства, которым Саакашвили считают украинские власти, административного правонарушения является основанием для инициирования миграционной службой вопроса о выдворении человека из страны.

    Во вторник пограничники вручили адвокату Саакашвили протокол о незаконном въезде политика в Украину. Суд во Львовской области рассмотрит административное дело против Саакашвили 18 сентября. По итогам его рассмотрения Саакашвили грозит штраф до 325 долларов.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

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