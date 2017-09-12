Почему прорыв Саакашвили перевернул все вверх дном? Опрос экспертов

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Пограничный инцидент с участием экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили вызвал бурю в украинском политикуме и в экспертном сообществе. Одни считают это концом политической карьеры Саакашвили, другие, напротив, видят в этом чуть ли не начало новой "революции". В то же время "улица" остаётся к этим событиям равнодушной.

Лишённый украинского гражданства Саакашвили при поддержке сторонников и ряда народных депутатов прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями, есть пострадавшие. После этого Саакашвили уехал во Львов.

Погранслужба заявила о массовом незаконном нарушении границы. Возбуждено дело.

Оставленный "инструмент"

Ситуация с лишением Саакашвили гражданства Украины и видимое отсутствие содействия показывает истинную цену "западной поддержки", отметил в своём блоге политолог, директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

РИА Новости Украина Константин Гришин Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

По его словам, "сегодня "Саакашвили-политический инструмент" не нужен и Саакашвили просто не нужен…". Кроме того, по мнению политолога, события на границе показали, сколько в стране действительно оппозиционных политиков, способных оппонировать Петру Порошенко.

Тимошенко ввязалась в опасную игру?

В группе сторонников Саакашвили на границе были и некоторые нардепы, в том числе лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Некоторые эксперты считают, что лидер «Батькивщины» сильно рискует, поддерживая опального экс-президента.

Так, политический аналитик Дмитрий Корнейчук предположил, что украинская власть специально пропустила Саакашвили через границу, причём переиграла свои планы (не пускать экс-губернатора) после того, как в дела вмешалась лидер "Батькивщины".

РИА Новости Украина Политический аналитик Дмитрий Корнейчук

Причина, по мнению эксперта, проста. "Банковая долго не могла найти, за что именно "мочить" Юлю. И тут она сама "подставилась" с Саакашвили. Теперь можно и уголовное дело клепать, и развивать тезис про сотрудничество с Кремлем, сравнивать вора и популиста Саакашвили с его "напарницей" Юлей", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

По его словам, "связавшись с Саакашвили, Тимошенко совершила крупную политтехнологичнскую ошибку. Которая может ей в итоге стоить президентства".

Саакашвили может не бояться: не накажут

Михаил Саакашвили после пересечения границы должен знать, что все угрозы прокуратуры и МВД сурово его наказать — это блеф. Об этом написал в своем блоге бывший первый заместитель Генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

"Уголовный кодекс Украины не предусматривает уголовной ответственности за незаконный переход границы еще с 2004 года", — пояснил юрист.

Кроме того, "статья 332 УК Украины предусматривает уголовную ответственность лишь за незаконную переправку лиц через государственную границу, т.е. субъектами этого преступления могут быть исключительно так называемые "торговцы людьми", которые перевозят "живой товар" в контейнерах или багажниках собственных автомобилей, но уж никак не их жертвы".

А статья 348 УК Украины, которой прокуроры и пограничники пугают Саакашвили, по словам Кузьмина, "предусматривает уголовную ответственность только за посягательство на жизнь работника правоохранительного органа. Другими словами, по этой статье можно привлечь за убийство или покушение на убийство пограничника".

"Все эти слезы и сопли вперемежку с пустыми угрозами на ФБ-страницах генпрокурора и госпогранслужбы – свидетельство вопиющей некомпетентности всей государственной правоохранительной системы Украины. Она не способна защитить ни гражданина, ни родину, ни саму себя. И эту систему построили люди, незаконно захватившие власть в Украине, целью которых было и остается личное обогащение", — сделал вывод Кузьмин.

"Аврора" выстрелила

Прорвавшись через госграницу Украины, Саакашвили и его партия (в широком смысле — Ред.) уже достигли своих целей. Далее сама украинская власть может сильно ухудшить ситуацию, попытавшись, например, посадить опального политика. Об этом заявил эксперт-международник Олег Волошин.

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"Все, что надо, он в общем уже сделал. "Аврора" в 1917 году тоже стрелял только раз. Обычно в такие моменты маховик раскручивает уже власть. И они уже намекают, что попробуют посадить за незаконное пересечение границы. Это будет гениальный ход в сторону Премии Дарвина", — считает эксперт.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин

Высказывают подобные опасения и в медиа-сообществе. Так, житомирский журналист Сергей Форест считает, что счёт "1-0 в пользу Саакашвили".

"Задержание поезда и пересадка, явно в пользу Михо. Порошенко наверняка привел в боевую готовность спецвойска. Следующим шагом этот весь ком, обрастая новой массой людей переместится на майдан. А там палатки, Майдан, вооруженное противостояние с кровью, свержение президента, смена парламента, новый переворот и новая власть очередных негодяев, но не для простых украинцев, назначенная тем же госдепом США", — нарисовал журналист в своем блоге мрачную картину грядущего, добавив к этому возможный "дефолт, который может привести к полномасштабному гражданскому конфликту с тысячами жертв и распаду Украины".

Отметим, президент Украины Пётр Порошенко заявил, Саакашвили мог обжаловать лишение его гражданства в суде, но — "вместо этого совершено преступление".