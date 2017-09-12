Саакашвили – таран олигархов против Порошенко

РИА Новости Украина

Лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль.

В скандале с Саакашвили один из главных вопросов – откуда он взял такое мощное финансирование, отмечает на своей странице в Facebook политический эксперт Николай Спиридонов.

Нанять депутатов и создать палаточный городок – это удовольствие совсем не дешёвое, подчеркивает он, а обеспечение постоянной картинки на центральных телеканалах тоже стоит огромных денег: "по предварительным прикидкам, один день подобной активности стоит не одну сотню тысяч долларов".

"Скорее всего, деньги могли дать украинские олигархи, которые начинают свою предвыборную игру против Петра Порошенко. Это вполне логично, потому что он "прижал хвост" многим из них. В теории игр известно, что очень часто все объединяются против сильнейшего игрока. В олигархических войнах происходит нечто похожее, несколько лет назад ФПГ объединились против тогдашнего президента Виктора Януковича, а теперь настала очередь Петра Алексевича", – сообщил политолог.

Впрочем, считает Спиридонов, вполне вероятен и такой вариант, что Банковая может и сама финансировать Саакашвили, создавая из него "придворную оппозицию".

Пост Николая Спиридонова

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков дал Михаилу Саакашвили и всем, кто незаконно перешел границу, два варианта. Им нужно либо немедленно прибыть в пункт пропуска "Шегени" и пройти процедуру оформления, или обратиться в подразделения Миграционной службы. Об этом глава МВД написал на своей странице в Facebook. Также он отметил, что по факту организации "прорыва границы" Национальная полиция возбудила уголовное дело.

Тем временем, адвокат Саакашвили Маркиян Галабала подал в Миграционную службу Украины заявление о признании своего клиента лицом, которое нуждается в дополнительной защите.