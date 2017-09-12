Полиция задержала "титушку" Саакашвили, избившего пограничников - МВД

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Полиция задержала одного из активистов, который вместе с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили прорвался через украинскую границу и при этом "бил и душил" пограничников, заявляет советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников и депутатов парламента прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.

"Национальной полицией задержан "боевик — титушка" Саакашвили Андрей Котыченко. Давид Сакварелидзе (соратник Саакашвили по партии — ред.) называет Андрея Котыченко, бившего и душившего сотрудников пограничной службы, "активистом", — написал Геращенко во вторник на своей странице в Facebook.

Саакашвили ранее заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

Во вторник пограничники вручили адвокату Саакашвили протокол о незаконном въезде политика в Украину.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.