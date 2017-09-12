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    Фотоленты

    "Неуловимый Михо". Сеть взорвали новые фотожабы о Саакашвили

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    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается (464)

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    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.

    Соцсети продолжают реагировать на воскресные события фотожабами. РИА Новости Украина представляет новую подборку.

    Смотрите также: Михомайдан. Сеть взорвали фотожабы на прорыв Саакашвили через границу

    Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

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