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12.09.201717:12
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    Фотоленты

    Как Саакашвили протокол о прорыве границы вручали

    Тема:

    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается (461)

    (обновлено: )11110
    Во Львове пограничники вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении
    Во Львове пограничники вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении
    Во Львове пограничники вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении
    Во Львове пограничники вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении
    Во Львове пограничники вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении
    Во Львове пограничники вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении
    Во Львове пограничники вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении
    Во Львове пограничники вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении
    Во Львове пограничники вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении
    Во Львове пограничники вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении
    Во Львове пограничники вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении
    Во Львове пограничники вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении
    УНИАН
    Во Львове пограничники вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении
    УНИАН
    Во Львове пограничники вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении
    УНИАН
    Во Львове пограничники вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении
    УНИАН
    Во Львове пограничники вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении
    УНИАН
    Во Львове пограничники вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении
    УНИАН
    Во Львове пограничники вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении
    УНИАН
    Во Львове пограничники вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении
    УНИАН
    Во Львове пограничники вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении
    УНИАН
    Во Львове пограничники вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении
    УНИАН
    Во Львове пограничники вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении
    УНИАН

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    Во Львове пограничники вручили лишенному украинского гражданства экс-главе Одесской облгосадминистрации Михаилу Саакашвили протокол об административном правонарушении — незаконном пересечении государственной границы 10 сентября.

    Это происходило на улице перед входом в гостиницу "Леополис" в присутствии журналистов, народных депутатов и адвокатов Саакашвили.

    Во вторник пограничники вручили адвокату Саакашвили протокол о незаконном въезде политика в Украину. Суд во Львовской области рассмотрит административное дело против Саакашвили 18 сентября. По итогам его рассмотрения Саакашвили грозит штраф до 325 долларов.

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