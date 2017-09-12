Как Саакашвили протокол о прорыве границы вручали

Во Львове пограничники вручили лишенному украинского гражданства экс-главе Одесской облгосадминистрации Михаилу Саакашвили протокол об административном правонарушении — незаконном пересечении государственной границы 10 сентября.

Это происходило на улице перед входом в гостиницу "Леополис" в присутствии журналистов, народных депутатов и адвокатов Саакашвили.

Во вторник пограничники вручили адвокату Саакашвили протокол о незаконном въезде политика в Украину. Суд во Львовской области рассмотрит административное дело против Саакашвили 18 сентября. По итогам его рассмотрения Саакашвили грозит штраф до 325 долларов.