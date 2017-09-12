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    Neue Zürcher Zeitung: Саакашвили ведет Украину к восстанию

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    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается (461)

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    Впервые со времен революции на Майдане начала складываться коалиция сил, недовольных нынешними реформами. В то же время участие в этой коалиции отъявленной популистки Тимошенко делает ситуацию крайне опасной для Украины, пишет швейцарское издание.
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в понедельник во Львове о готовности "бороться за смену власти в Киеве", пишет Пауль Флюкигер на страницах швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung.

    Экс-президент Украины, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили в гостинице Леополис во Львове, 11 сентября 2017 г. 10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини.
    УНИАН
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    Там в одном из отелей Саакашвили участвовал в переговорах с бывшим украинским премьер-министром Юлией Тимошенко и представителями прозападной оппозиционной партии "Самопомич" "по поводу будущего сотрудничества и стратегии восстания против Киева".

    После разрыва с президентом Украины Петром Порошенко Саакашвили лишился права въезда в страну и столь щедро предоставленного украинского гражданства. Украинский Минюст в случае возвращения Саакашвили в страну угрожал ему депортацией в Грузию, где его обвиняют в злоупотреблении властью. Однако Саакашвили не испугался и в воскресенье в ходе скандальной акции вернулся на Украину в окружении своих сторонников и журналистов, сообщает Флюкигер.

    Глава украинского МВД Арсен Аваков пригрозил Саакашвили открытием уголовного дела в связи с незаконным пересечением границы, а президент Порошенко предупредил о "политических последствиях". Саакашвили, в свою очередь, отметил, что находится на территории Украины на законных основаниях и "это только начало борьбы".

    Разрыв между Саакашвили и Порошенко, поясняет автор, произошел около года назад: тогда экс-президент Грузии обвинил Порошенко и его правительство в коррупции и связях с олигархами, причастными к криминальной деятельности, говорится в статье.

    Таким образом, во Львове, где Саакашвили был встречен главой города и критиком Порошенко Андреем Садовым как народный герой, "в понедельник впервые со времен революции на Майдане начала складываться коалиция сил, недовольных нынешними реформами. В то же время участие в этой коалиции отъявленной популистки Тимошенко делает ситуацию крайне опасной для Украины", считает автор статьи.

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    Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков дал Михаилу Саакашвили и всем, кто незаконно перешел границу, два варианта. Им нужно либо немедленно прибыть в пункт пропуска "Шегени" и пройти процедуру оформления, или обратиться в подразделения Миграционной службы. Об этом глава МВД написал на своей странице в Facebook. Также он отметил, что по факту организации "прорыва границы" Национальная полиция возбудила уголовное дело.

    А адвокат Саакашвили Маркиян Галабала подал в Миграционную службу Украины заявление о признании своего клиента лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

    По материалам Inopressa.ru

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