Фотоитоги 12 сентября: жуткие последствия "Ирмы" в США, Саакашвили во Львове

Более 6,5 миллионов жителей американского штата Флорида остаются без электричества из-за последствий урагана "Ирма", сообщает департамент чрезвычайных ситуаций Флориды.

"На данный момент у более чем 6,5 миллионов человек прекращено энергоснабжение", — говорится на сайте департамента.

Ранее сообщалось, что во Флориде без электричества остались более 3 миллионов человек.

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Ураган "Ирма" обрушился на юго-западную часть Флориды в воскресенье вечером. Через некоторое время метеорологи сообщили о снижении категории опасности урагана с третьей до второй. Позднее категория урагана снизилась до первой. Стихия также затронула соседние штаты – Алабаму, Джорджию, Южную Каролину и Северную Каролину. До этого ураган нанес катастрофический ущерб государствам Карибского бассейна, где погибли десятки человек.

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Власти Украины могут выдворить экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из страны в случае удовлетворения судом административного протокола о незаконном пересечении границы. Об этом сообщил РИА Новости адвокат политика Маркиян Галабала.

Адвокат уточнил, что по украинским законам совершение лицом без гражданства, которым Саакашвили считают украинские власти, административного правонарушения является основанием для инициирования миграционной службой вопроса о выдворении человека из страны.

Во вторник пограничники вручили адвокату Саакашвили протокол о незаконном въезде политика в Украину. Суд во Львовской области рассмотрит административное дело против Саакашвили 18 сентября. По итогам его рассмотрения Саакашвили грозит штраф до 325 долларов.

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