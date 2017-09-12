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    Фотоитоги 12 сентября: жуткие последствия "Ирмы" в США, Саакашвили во Львове

    Тема:

    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается (464)

    (обновлено: )150
    Последствия урагана Ирма
    Последствия урагана Ирма
    Экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили держит протокол об административном правонарушении, на улице перед входом в гостиницу Леополис, во Львове, 12 сентября 2017 г.
    Михаил Саакашвили во Львове
    Тренировка футболистов Шахтера перед матчем Лиги Чемпионов.
    Заседание Национального совета реформ
    Православные верующие и духовенство принимают участие в религиозном шествии, отмечая годовщину передачи мощей святого Александра Невского из города Владимира в монастырь в Санкт-Петербурге, Россия.
    Исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак, премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время ознакомления с ходом работ на трассе Н-01 Киев - Знаменка в Киевской области
    Отрывки из поэмы Энеида И. Котляревского в вагоне метро, в Киеве, 12 сентября 2017. В этот день в Киеве на синей ветке метро представили поезд Энеида - совместный проект Национального художественного музея Украины и столичного метрополитена. Поезд с отрывками из поэмы будет курсировать в течение двух месяцев.
    Ситуация в киевском метро, 11 сентября 2017
    New York Fashion Week
    Мисс Америка 2017
    Последствия урагана Ирма
    Последствия урагана "Ирма".
    REUTERS Stephen Yang
    Последствия урагана Ирма
    Последствия урагана "Ирма".
    REUTERS Stephen Yang
    Экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили держит протокол об административном правонарушении, на улице перед входом в гостиницу Леополис, во Львове, 12 сентября 2017 г.
    Экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили держит протокол об административном правонарушении, на улице перед входом в гостиницу "Леополис", во Львове, 12 сентября 2017 г.
    УНИАН
    Михаил Саакашвили во Львове
    Михаил Саакашвили в отеле Львова.
    УНИАН
    Тренировка футболистов Шахтера перед матчем Лиги Чемпионов.
    Тренировка футболистов "Шахтера" перед матчем Лиги Чемпионов.
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Заседание Национального совета реформ
    Заседание Национального совета реформ.
    УНИАН
    Православные верующие и духовенство принимают участие в религиозном шествии, отмечая годовщину передачи мощей святого Александра Невского из города Владимира в монастырь в Санкт-Петербурге, Россия.
    Православные верующие и духовенство принимают участие в религиозном шествии, отмечая годовщину передачи мощей святого Александра Невского из города Владимира в монастырь в Санкт-Петербурге, Россия.
    REUTERS Anton Vaganov
    Исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак, премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время ознакомления с ходом работ на трассе Н-01 Киев - Знаменка в Киевской области
    Исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак, премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время ознакомления с ходом работ на трассе Н-01 "Киев - Знаменка" в Киевской области.
    УНИАН
    Отрывки из поэмы Энеида И. Котляревского в вагоне метро, в Киеве, 12 сентября 2017. В этот день в Киеве на синей ветке метро представили поезд Энеида - совместный проект Национального художественного музея Украины и столичного метрополитена. Поезд с отрывками из поэмы будет курсировать в течение двух месяцев.
    Отрывки из поэмы "Энеида" И. Котляревского в вагоне метро, в Киеве, 12 сентября 2017. В этот день в Киеве на синей ветке метро представили поезд "Энеида" - совместный проект Национального художественного музея Украины и столичного метрополитена. Поезд с отрывками из поэмы будет курсировать в течение двух месяцев.
    УНИАН
    Ситуация в киевском метро, 11 сентября 2017
    Задымление на "синей ветке" Киевского метрополитена возникло из-за короткого замыкания без последующего горения в генераторе системы автоматической сигнализации, сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.
    hromadske.ua
    New York Fashion Week
    New York Fashion Week.
    REUTERS Amr Alfiky
    Мисс Америка 2017
    Мисс Америка 2017.
    AP Photo/ Noah K. Murray

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    Последствия урагана "Ирма".

    Более 6,5 миллионов жителей американского штата Флорида остаются без электричества из-за последствий урагана "Ирма", сообщает департамент чрезвычайных ситуаций Флориды.

    "На данный момент у более чем 6,5 миллионов человек прекращено энергоснабжение", — говорится на сайте департамента.

    Ранее сообщалось, что во Флориде без электричества остались более 3 миллионов человек.

    Читайте также: Кризис с нефтью из-за последствий урагана в США

    Ураган "Ирма" обрушился на юго-западную часть Флориды в воскресенье вечером. Через некоторое время метеорологи сообщили о снижении категории опасности урагана с третьей до второй. Позднее категория урагана снизилась до первой. Стихия также затронула соседние штаты – Алабаму, Джорджию, Южную Каролину и Северную Каролину. До этого ураган нанес катастрофический ущерб государствам Карибского бассейна, где погибли десятки человек.

    Читайте также: Neue Zürcher Zeitung: Саакашвили ведет Украину к восстанию

    Власти Украины могут выдворить экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из страны в случае удовлетворения судом административного протокола о незаконном пересечении границы. Об этом сообщил РИА Новости адвокат политика Маркиян Галабала.

    Адвокат уточнил, что по украинским законам совершение лицом без гражданства, которым Саакашвили считают украинские власти, административного правонарушения является основанием для инициирования миграционной службой вопроса о выдворении человека из страны.

    Во вторник пограничники вручили адвокату Саакашвили протокол о незаконном въезде политика в Украину. Суд во Львовской области рассмотрит административное дело против Саакашвили 18 сентября. По итогам его рассмотрения Саакашвили грозит штраф до 325 долларов.

    Смотрите также: Михомайдан. Сеть взорвали фотожабы на прорыв Саакашвили через границу

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