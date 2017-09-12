СМИ: полиция пришла к Саакашвили в гостиницу во Львове

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Во Львове к гостинице "Леополис", в которой остановился бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской областной администрации Михаил Саакашвили, пришли представители правоохранительных органов.

Читайте также: Отмоемся? Саакашвили добавил Украине отрицательного имиджа

Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на источник.

"Во Львове в отель "Леополис", где живет Саакашвили, пришла полиция и пограничники", — отметил собеседник канала. Детали визита пока неизвестны.

Напомним, лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Было возбуждено дело о незаконном переходе границы.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к ответственности, действиям органов власти будет дана оценка.