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    СМИ: полиция пришла к Саакашвили в гостиницу во Львове

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (442)

    (обновлено: )67111
    По данным телеканала, во вторник во Львове в отель "Леополис", где остановился бывший грузинский президент Михаила Саакашвили, пришла полиция и пограничники.
    Полиция пришла к Саакашвили в гостиницу во Львове
    Кадр из видео facebook.com/ivan.slobodianyk

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Во Львове к гостинице "Леополис", в которой остановился бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской областной администрации Михаил Саакашвили, пришли представители правоохранительных органов.

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    Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на источник.

    "Во Львове в отель "Леополис", где живет Саакашвили, пришла полиция и пограничники", — отметил собеседник канала. Детали визита пока неизвестны.

    Напомним, лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Было возбуждено дело о незаконном переходе границы.

    Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к ответственности, действиям органов власти будет дана оценка.

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