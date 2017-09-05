Мусорозавод для Львова: деньги Европы, новый "распил" и Гройсман

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Мусорозавод — потемкинская деревня?

Европейский банк развития и реконструкции (ЕБРР) начал отбор компаний, которые примут участие в воплощении первого этапа проекта "Твердые отходы Львова" стоимостью 35 млн евро. В рамках проекта будет предусмотрена рекультивация Грибовичской свалки и внедрение сортировочных и компостных установок во Львове. Тендер на закупку товаров, работ и услуг для проекта "Твердые отходы Львова" будет объявлен в четвертом квартале этого года. ЕБРР уже начал поиск.

29 мая 2016 года на львовском городском полигоне ТБО произошел пожар, а 30 мая во время ликвидации пожара — мусорный оползень, в результате которого погибли трое пожарных и эколог ЛКП "Збыранка". Вследствие пожара и оползня полигон закрыли, и Львов вынужден вывозить свои отходы на полигоны других городов и областей. Сам город оказался на грани экологической катастрофы. Другие населенные пункты запрещали завозить к себе львовский мусор, в результате чего его вывозили нелегально, иногда просто раскидывая по дороге.

Львовские власти уже целое десятилетие пытаются построить завод по переработке мусора, однако то на него то денег не было, то местные власти Львовской области отказывали давать участок под застройку. На беду, действующий мэр Львова Андрей Садовый является политическим оппонентом нынешнего правительства, которое пытается воспользоваться моментом для дискредитации городских властей. Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства обвинил Садового в саботаже строительства завода.

"Я был в Виннице городским головой с 2006 по 2014 годы. У меня, как у городского головы, была точно такая же проблема с такой же свалкой. Я абсолютно без помощи посторонних лиц сам вел переговоры с жителями окрестных сел и городов. У нас была блокада свалки. В конце-концов мы немного денег проинвестировали, по-хозяйски подошли, сделали один из лучших комплексов по переработке мусора на сегодняшний день в Виннице", — заявил Гройсман, заочно обращаясь к Садовому.

Однако, как выяснили в дальнейшем журналисты телеканала "24", сортировочная линия на Винницком мусорном полигоне является потемкинской деревней для официальных делегаций. В остальные, не приемные дни она не работает, а мусор сортируют неизвестные люди, которые перепродают его перекупщикам.

Украинские реалии

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, мусор является кормушкой для местной власти, поэтому ей выгодно ничего не делать в сфере переработки отходов. Ведь если построить мусороперерабатывающий завод, то больше никто не будет платить взяток за утилизацию мусора.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Александр Охрименко

"Львовская мусорная проблема» это следствие коррупции. Еще до смены власти (в 2014-том — Ред.) в том же Львове были «смотрящие», которые хоть и наживались на этой коммунальной сфере, но действительно решали данный вопрос. Сегодня же все хотят денег, но решать ничего не хотят", — отметил Охрименко.

Во всем мире местные власти зарабатывают на переработке мусора, его даже импортируют, поскольку современные технологии могут обеспечить глубинную переработку и принести значительную прибыль.

Однако в Украине современных производственных мощностей для переработки мусора почти нет. Зато много мусорных полигонов, где храниться органические и неорганические отходы. Они занимают до 7% (!) территории страны, при этом, более половины мусорных полигонов находятся в аварийном состоянии. Мусоросжигательные заводы есть в Киеве, Днепре, Харькове, однако работает только один — киевский завод "Энергия".

Что касается современных мусороперерабатывающих заводов, то в Украине такой есть только в городе Ровно. Да и он простаивал два года и заработал только недавно. Несмотря на то, что завод способен перерабатывать 80% отходов города, городские власти предпочитает вывозить на свалку треть мусора, при этом, само предприятие (было построено в 2013 году за 7 млн. евро) работает в убыток. В Украине работают 22 сортировочных линии, которые выбирают отходы на вторичную переработку, есть несколько предприятий, которые производят биогаз из отходов полигонов.

Таким образом, более 90% мусора в Украине хранится на мусорных полигонах, загрязняя окружающую среду и создавай угрозу новых пожаров. По мнению экспертов, основной причиной такого положения являются крайне низкие тарифы на захоронение бытовых отходов — 50-60 грн за тонну по стране. Для сравнения, сжигание тонны мусора на заводе «Энергия» обойдется в 87 грн. На нелегальных свалках захоронение составит вообще смешные 30-40 грн. В странах ЕС захоронение одной тонны отходов стоит 50-60 евро, тогда как переработка обойдется в 2 раза дешевле.

Кредит на мусор — деньги на ветер?

ЕБРР даст половину на средств на покупку завода, другую половину стоимости должен оплатить город и госбюджет. Пока неизвестно, под какие проценты дают кредит и во сколько он обойдется украинским налогоплательщикам. Переход с хранения отходов на их переработку будет означать автоматическое подорожание квитанций на оплату ЖКХ, которые и так уже взлетели до небес и стали не по карману большинству граждан.

К слову, львовские власти уже анонсировали повышение квартплаты для горожан, которое объяснили необходимостью увеличения расходов на утилизацию мусора и подготовкой к строительству завода.

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В рамках "европейского выбора" население в перспективе ожидают массовые штрафы за неправильное хранение мусора, обязанность сортировать мусор, оплачивать расходы на утилизацию каждого купленного товара, штрафные санкции за использование неправильной упаковки. Создается опасение, что эти "европейские правила" будут введены с целью обогащения чиновников, а "европейский" мусоросжигательный завод окажется такой же профанацией для официальных делегаций, как и "сортировочная станция" Гройсмана под Винницей.