Гройсман прокомментировал свою "зависимость" от Порошенко

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что его зависимость от президента Петра Порошенко преувеличена.

Об этом он сказал во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве, передает УНИАН.

"Они преувеличивают мою зависимость", — подчеркнул премьер-министр, комментируя заявления, что является человеком президента и не имеет потенциала выполнить все обещания.

По его словам, необходимо объединение всех ветвей власти.

"Самое главное, чтобы сегодня в этот, возможно, исторический момент, все были объединены: и президент, и парламент, и правительство. Нам нечего делить, нам нужно бороться не за власть, а нам нужно бороться за страну", — добавил Гройсман.

Напомним, в Киеве проходит 14-я ежегодная международная конференция "Ялтинская европейская стратегия".