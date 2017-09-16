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    Политика

    Гройсман прокомментировал свою "зависимость" от Порошенко

    Тема:

    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве (19)

    (обновлено: )37
    Премьер-министр, комментируя заявления, что является человеком президента и не имеет потенциала выполнить все обещания, заявил: "Они преувеличивают мою зависимость".
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что его зависимость от президента Петра Порошенко преувеличена.

    Ежегодный форум YES в Киеве
    president.gov.ua
    Как президент на форуме YES выступал

    Об этом он сказал во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве, передает УНИАН.

    "Они преувеличивают мою зависимость", — подчеркнул премьер-министр, комментируя заявления, что является человеком президента и не имеет потенциала выполнить все обещания.

    По его словам, необходимо объединение всех ветвей власти.

    "Самое главное, чтобы сегодня в этот, возможно, исторический момент, все были объединены: и президент, и парламент, и правительство. Нам нечего делить, нам нужно бороться не за власть, а нам нужно бороться за страну", — добавил Гройсман.

    Напомним, в Киеве проходит 14-я ежегодная международная конференция "Ялтинская европейская стратегия".

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