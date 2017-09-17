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    Стало известно, когда Порошенко посетит с рабочим визитом Канаду

    (обновлено: )5113
    В ходе визита у Порошенко запланированы встречи президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов.
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко 22-23 сентября совершит рабочий визит в Канаду, где проведет встречу с премьером страны Джастином Трюдо, сообщает в воскресенье пресс-служба украинского главы государства.

    "22-23 сентября президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Канаду. Запланированы встречи президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады (Христей) Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов", — говорится в сообщении.

    По информации пресс-службы, Порошенко примет участие в торжественной церемонии открытия "Игр Непобежденных", где впервые будет выступать национальная сборная Украины. Планируется также встреча президента Украины с представителями украинских организаций Канады.

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