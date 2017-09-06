Савченко объяснила, почему не поедет встречать Саакашвили

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Внефракционный нардеп Надежда Савченко не поедет во Львовскую область 10 сентября встречать экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

"Могу сказать сразу: я не поеду встречать Михаила Саакашвили. Не потому что буду отмораживаться, мол, у меня другие планы. Я считаю, что здоровый мужчина способен самостоятельно перейти границу и доехать, куда ему нужно", — сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne.

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При этом, по словам нардепа, ее сестра Вера изъявила желание поехать на пропускной пункт "Краковец" и поддержать Саакашвили.

Парламентарий отметила, что может понять мнение людей, принявших решение поехать встречать Саакашвили. В то же время она поймет и мнение украинцев, которым "глубоко наплевать на все эти политические баталии".

"Вы, политики, можете ездить в Европу, выпить чашечку кофе в Вене, жить в отелях и летать на самолетах. А кто-то не может отправить ребенка в школу, пока не возьмет кредит", — подчеркнула Савченко.

Как сообщалось, Михаил Саакашвили ранее заявлял о том, что намерен вернуться в Украину 10 сентября.

Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в конце июля. Сам Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.