наверх
06.09.201706:21
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Савченко объяснила, почему не поедет встречать Саакашвили

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (327)

    (обновлено: )85
    Надежда Савченко призналась, что может понять людей, принявших решение поехать встречать Михаила Саакашвили, как и тех, которым "глубоко наплевать на все эти политические баталии".
    Надежда Савченко
    УНИАН

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Внефракционный нардеп Надежда Савченко не поедет во Львовскую область 10 сентября встречать экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

    Илья Кива о расстреле соратников Саакашвили. Видео
    Канал на Youtube Телеканал ZIK
    Кива подтвердил готовность расстреливать соратников Саакашвили

    "Могу сказать сразу: я не поеду встречать Михаила Саакашвили. Не потому что буду отмораживаться, мол, у меня другие планы. Я считаю, что здоровый мужчина способен самостоятельно перейти границу и доехать, куда ему нужно", — сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne

    Читайте также: "Азов" ждет, что Саакашвили возьмет свои слова назад

    При этом, по словам нардепа, ее сестра Вера изъявила желание поехать на пропускной пункт "Краковец" и поддержать Саакашвили.  

    Парламентарий отметила, что может понять мнение людей, принявших решение поехать встречать Саакашвили. В то же время она поймет и мнение украинцев, которым "глубоко наплевать на все эти политические баталии". 

    "Вы, политики, можете ездить в Европу, выпить чашечку кофе в Вене, жить в отелях и летать на самолетах. А кто-то не может отправить ребенка в школу, пока не возьмет кредит", — подчеркнула Савченко.

    Как сообщалось, Михаил Саакашвили ранее заявлял о том, что намерен вернуться в Украину 10 сентября.

    Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в конце июля. Сам Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная Рада Украины
    Горячая осень 2017: новый политсезон
    Президент РФ Владимир Путин
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Игровой момент матча отбора ЧМ-2018 между сборными Украины и Исландии по футболу, сентябрь-2016
    Исландия - Украина: пан или пропал
    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"