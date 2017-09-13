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    Политика

    Савченко призвала "не порочить свое имя" вступлением в партии

    (обновлено: )18
    Внефракционный народный депутат призывает кандидатов от местных общин не вступать в какие-либо политические партии, а идти на выборы самовыдвиженцами.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ,13 сен — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко призывает местные общины идти на выборы в качестве беспартийных самовыдвиженцев. 

    Михаил Погребинский
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    "Множество выборов происходит в общинах. Вы можете увидеть этот бешеный ажиотаж, когда все политические партии бегают в села, районные центры и городки, которые будут объединяться, и пытаются найти людей из партии", — отметила Савченко в эфире телеканала NewsOne.

    Парламентарий объяснила, что у любой партии и близко нет столько идеологических членов, "которые так любят партию". 

    "Каждый раз, когда проходят какие-то выборы, партии приходят на место, в селе ищут лидера общественного мнения и начинают его или запугивать, якобы он не выиграет выборы, если не пойдет от партии, или подкупать", — добавила она. 

    По словам Савченко, партиям нужны такие люди, чтобы повышать рейтинги.

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    Савченко подчеркнула, что с учетом децентрализации не обязательно идти на выборы от партии — можно быть беспартийным самовыдвиженцем. В связи с этим парламентарий призвала общины, в которых проходят выборы, идти на выборы самовыдвиженцем, а не представителем одной из партий Украины. 

    "Вы опорочите свое имя штампом любой партии, потому что у людей нет доверия ни к одной партии", — пояснила свою позицию Савченко.

    Ранее президент Петр Порошенко выступил категорически против досрочных выборов в Украине

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