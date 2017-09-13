Савченко призвала "не порочить свое имя" вступлением в партии

КИЕВ,13 сен — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко призывает местные общины идти на выборы в качестве беспартийных самовыдвиженцев.

"Множество выборов происходит в общинах. Вы можете увидеть этот бешеный ажиотаж, когда все политические партии бегают в села, районные центры и городки, которые будут объединяться, и пытаются найти людей из партии", — отметила Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Парламентарий объяснила, что у любой партии и близко нет столько идеологических членов, "которые так любят партию".

"Каждый раз, когда проходят какие-то выборы, партии приходят на место, в селе ищут лидера общественного мнения и начинают его или запугивать, якобы он не выиграет выборы, если не пойдет от партии, или подкупать", — добавила она.

По словам Савченко, партиям нужны такие люди, чтобы повышать рейтинги.

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Савченко подчеркнула, что с учетом децентрализации не обязательно идти на выборы от партии — можно быть беспартийным самовыдвиженцем. В связи с этим парламентарий призвала общины, в которых проходят выборы, идти на выборы самовыдвиженцем, а не представителем одной из партий Украины.

"Вы опорочите свое имя штампом любой партии, потому что у людей нет доверия ни к одной партии", — пояснила свою позицию Савченко.

Ранее президент Петр Порошенко выступил категорически против досрочных выборов в Украине.